Zełenski spotka się z Trumpem w Nowym Jorku. „Może ono przynieść istotne zmiany”

Prezydent Ukrainy poinformował w niedzielę o rozmowie z Donaldem Trumpem i zapowiedział ich kolejne spotkanie. Ma do niego dojść w Nowym Jorku.

„Właśnie rozmawiałem z prezydentem Trumpem @POTUS. To była ważna rozmowa, podczas której omówiliśmy wiele kwestii. Uzgodniliśmy spotkanie w Nowym Jorku – może ono przynieść istotne zmiany. Widać dyplomatyczny impet” – napisał Zełenski.

"Dokładnie omówiliśmy kluczowe szczegóły, a oni sami mogli na własne oczy zobaczyć sytuację na Ukrainie"

Jednym z głównych tematów pozostają próby zakończenia wojny na Ukrainie. Na początku września wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy przyjechali do Kijowa. Wcześniej rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem.

„Podziękowałem prezydentowi za wizytę Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie. Dokładnie omówiliśmy kluczowe szczegóły, a oni sami mogli na własne oczy zobaczyć sytuację na Ukrainie. Ścieżka pokojowa jest naszym priorytetem numer jeden” – przekazał Zełenski.

Ukraiński prezydent poinformował też, że trwają rozmowy o konkretnych rozwiązaniach. „Istnieją pomysły na działania deeskalacyjne oraz na rozwiązanie fundamentalnych kwestii bezpieczeństwa – energetycznego, żywnościowego i ochrony życia ludzkiego. Współpracujemy z amerykańskim zespołem i jesteśmy gotowi podjąć naprawdę poważne kroki” – napisał.

Zełenski podziękował również Trumpowi za podpisanie ustawy przygotowanej przez Lindseya Grahama, która rozszerza sankcje wobec Rosji. „Wszyscy jesteśmy zgodni: musi zapanować pokój. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają Ukrainę! Dziękuję wszystkim, którzy niosą pomoc!” – zakończył.

I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026