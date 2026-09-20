Zełenski spotka się z Trumpem w Nowym Jorku. „Może ono przynieść istotne zmiany”
Prezydent Ukrainy poinformował w niedzielę o rozmowie z Donaldem Trumpem i zapowiedział ich kolejne spotkanie. Ma do niego dojść w Nowym Jorku.
„Właśnie rozmawiałem z prezydentem Trumpem @POTUS. To była ważna rozmowa, podczas której omówiliśmy wiele kwestii. Uzgodniliśmy spotkanie w Nowym Jorku – może ono przynieść istotne zmiany. Widać dyplomatyczny impet” – napisał Zełenski.
"Dokładnie omówiliśmy kluczowe szczegóły, a oni sami mogli na własne oczy zobaczyć sytuację na Ukrainie"
Jednym z głównych tematów pozostają próby zakończenia wojny na Ukrainie. Na początku września wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy przyjechali do Kijowa. Wcześniej rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem.
„Podziękowałem prezydentowi za wizytę Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie. Dokładnie omówiliśmy kluczowe szczegóły, a oni sami mogli na własne oczy zobaczyć sytuację na Ukrainie. Ścieżka pokojowa jest naszym priorytetem numer jeden” – przekazał Zełenski.
Ukraiński prezydent poinformował też, że trwają rozmowy o konkretnych rozwiązaniach. „Istnieją pomysły na działania deeskalacyjne oraz na rozwiązanie fundamentalnych kwestii bezpieczeństwa – energetycznego, żywnościowego i ochrony życia ludzkiego. Współpracujemy z amerykańskim zespołem i jesteśmy gotowi podjąć naprawdę poważne kroki” – napisał.
Zełenski podziękował również Trumpowi za podpisanie ustawy przygotowanej przez Lindseya Grahama, która rozszerza sankcje wobec Rosji. „Wszyscy jesteśmy zgodni: musi zapanować pokój. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają Ukrainę! Dziękuję wszystkim, którzy niosą pomoc!” – zakończył.