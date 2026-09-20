Deszcz zmienia plany przed finałem PGE Ekstraligi! Jest decyzja w sprawie meczu w Toruniu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-20 18:57

Deszcz postanowił odegrać ważną rolę w finale PGE Ekstraligi. Mecz w Toruniu został opóźniony! Powodem rzecz jasna trudne warunki atmosferyczne. Oficjalny komunikat pojawił się po godzinie 18:30. Szczegóły w artykule na se.pl.!

Zafoliowany tor na Motoarenie w Toruniu i kibice na trybunach. O opóźnieniu finału PGE Ekstraligi przeczytasz na SE.
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Deszczowa Motoarena podczas finału PGE Ekstraligi

Żużel. Finał PGE Ekstraligi w Toruniu opóżniony!

Na 19:30 zaplanowany był pierwszy wyścig dwumeczu finałowego PGE Ekstraligi pomiędzy PRES Toruń a Betard Spartą Wrocław. Piszemy w czasie przeszłym, ponieważ plany pokrzyżował... padający deszcz! Nawet na najnowocześniejszym żużlowym obiekcie świata, pogoda potrafi spłatać figla. Synoptycy zapowiadali konkretne opady i po godzinie 17 takowe nawiedziły gród Kopernika. Newralgiczne fragmenty toru na Motoarenie zostały przykryte, ale woda zrobiła swoje.

- Ze względu na opady deszczu, mecz rozpocznie się najszybciej o godzinie 20:00 - przekazali przedstawiciele Klub Sportowego Toruń w mediach społecznościowych.

Materiał będzie aktualizowany, a relację i zdjęcia standardowo znajdziecie w toruńskim oddziale "Super Expressu"!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin: Zdjęcia kibiców i zawodników z rewanżowego meczu półfinałowego PGE Ekstraligi
Galeria zdjęć 99
Bartosz Zmarzlik i Kacper Woryna po DPŚ na PGE Narodowym. Mistrz świata odpalił po tym pytaniu!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SPARTA WROCŁAW
APATOR TORUŃ
PGE EKSTRALIGA