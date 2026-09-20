Deszcz zmienia plany przed finałem PGE Ekstraligi! Jest decyzja w sprawie meczu w Toruniu

Żużel. Finał PGE Ekstraligi w Toruniu opóżniony!

Na 19:30 zaplanowany był pierwszy wyścig dwumeczu finałowego PGE Ekstraligi pomiędzy PRES Toruń a Betard Spartą Wrocław. Piszemy w czasie przeszłym, ponieważ plany pokrzyżował... padający deszcz! Nawet na najnowocześniejszym żużlowym obiekcie świata, pogoda potrafi spłatać figla. Synoptycy zapowiadali konkretne opady i po godzinie 17 takowe nawiedziły gród Kopernika. Newralgiczne fragmenty toru na Motoarenie zostały przykryte, ale woda zrobiła swoje.

- Ze względu na opady deszczu, mecz rozpocznie się najszybciej o godzinie 20:00 - przekazali przedstawiciele Klub Sportowego Toruń w mediach społecznościowych.

Materiał będzie aktualizowany, a relację i zdjęcia standardowo znajdziecie w toruńskim oddziale "Super Expressu"!

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