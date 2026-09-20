Zaginieni chłopcy z Bytomia odnalezieni! Gdzie znalazła ich policja?

Spis treści
Zaginięcie 10 i 11-latka z Bytomia. Policjantom udało się odnaleźć chłopców
Komunikat o zaginięciu dwójki dzieci na Śląsku trafił do mediów i na portale społecznościowe w niedzielny poranek. Śląska policja apelowała o wsparcie w odnalezieniu dwóch zaginionych chłopców.
Starszy z chłopców, 11-latek, wyszedł z bytomskiego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w sobotę tuż po godzinie 13. Niespełna dwie godziny później ten sam budynek opuścił jego 10-letni kolega.
Policjanci odnajdują uciekinierów. Dzieci przebywały w centrum Bytomia
Ze śledztwa wynikało, że zaginieni uciekali potem razem. Przed godziną 17 byli widziani na przystanku komunikacji miejskiej w dzielnicy Miechowice. Przypuszczano, że wsiedli do autobusu jadącego w stronę dworca głównego w Bytomiu.
Pozytywny przełom w sprawie nastąpił już w niedzielne popołudnie. Funkcjonariusze ogłosili sukces, informując o odnalezieniu dzieci w centralnej części miasta.
„Bytomscy policjanci odnaleźli w centrum Bytomia dwóch zaginionych chłopców. 11- i 10-latek są cali i zdrowi. Dziękujemy przedstawicielom mediów oraz wszystkim osobom, które rozpowszechniały informacje o zaginięciu i pomogły w poszukiwaniach” - czytamy w oficjalnym komunikacie policji.
Gdy emocje opadły, mundurowi poprosili internautów o usunięcie z sieci wizerunków oraz informacji osobowych odnalezionych. Do tej pory nie ujawniono żadnych dodatkowych informacji na temat tego, gdzie uciekinierzy spędzili noc po opuszczeniu placówki.