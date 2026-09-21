Kiedy przestanie padać? Prognoza IMGW nie napawa optymizmem

Kiedy przestanie padać w Polsce? Na poprawę trzeba poczekać do weekendu

To będzie deszczowy tydzień! A szansa na poprawę jest widoczna w prognozach IMGW dopiero w sobotę...Najbliższa noc nie przyniesie jeszcze większej zmiany pogody. Nad Polską będzie sporo chmur, choć pojawią się także przejaśnienia, a na zachodzie i przejściowo w centrum nawet rozpogodzenia. Mimo to w różnych regionach nadal trzeba liczyć się z przelotnym deszczem.

Najwięcej wody może spaść na północy kraju. Miejscami suma opadów wyniesie tam do 15 mm. W rejonie Karpat będzie to do około 10 mm. Jeszcze bardziej zimowo zrobi się wysoko w Tatrach. Tam zamiast deszczu będzie padał śnieg, a pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 10 cm.

Najgorzej na północy i południu, w Tatrach ostrzeżenie przed ulewami i śniegiem

Właśnie w górach pogoda będzie najbardziej kapryśna. IMGW wydał nawet ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego z powodu intensywnych opadów deszczu: "Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm, na południu powiatu do 60 mm".

Noc będzie też chłodna. Na przeważającym obszarze temperatura spadnie do 6–11 stopni Celsjusza. Do tego dojdzie wiatr, który najmocniej da się we znaki nad morzem i w górach. W rejonie Zatoki Gdańskiej porywy mogą osiągać 55 km/h, a wysoko w górach 60 km/h. W Tatrach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Na szybki koniec deszczowej pogody na razie się nie zanosi. W kolejnych dniach opady nadal będą przechodzić przez Polskę, choć nie wszędzie będą równie częste i intensywne. Na bardziej zdecydowaną poprawę trzeba poczekać do weekendu. Dopiero wtedy prognozy dają szansę na dzień bez deszczu w całym kraju. Do tego czasu parasole lepiej mieć pod ręką.

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