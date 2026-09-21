Pobili się o leżak na plaży. Mężczyzna nie żyje! Szok w rajskim kurorcie

Tragiczny incydent na greckiej plaży zamienił rajskie wakacje w koszmar.

Dwóch mężczyzn wdało się w śmiertelną bójkę o leżak, wstrząsając opinią publiczną w Grecji.

Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, 82-latek zmarł po tym, jak 76-latek zaatakował go na plaży.

Jak to możliwe, że walka o leżak skończyła się śmiercią i co ujawniło śledztwo w sprawie zatrzymanych?

Mężczyzna zginął po bójce o leżak plażowy

Rajskie wakacje przerodziły się w koszmar! Greckie media informują o dramacie, do jakiego doszło na plaży Vouliagmeni niedaleko Aten. 82-letni mężczyzna zmarł po tym, jak wdał się w bójkę z 76-latkiem o leżak. Ze świadkami tych tragicznych wydarzeń rozmawiała lokalna gazeta "Kathimerini". Jedna z osób powiedziała, że na brzegu "panował tak wielki chaos, że krzyki słychać było aż z drugiego końca plaży".

Szok w Grecji. Krew, bijatyka i śmierć na plaży

Z tego, co opisują serwisy informacyjne, agresorem miał być młodszy z mężczyzn. Po wszystkim został aresztowany, podobnie jak jego 21-letnia towarzyszka, ona jednak szybko została zwolniona. "Świadkowie poinformowali, że ​​miała zakrwawioną i opuchniętą twarz" - czytamy w serwisie BBC. Mówi się, że podczas bójki 82-latek nagle stracił przytomność.

Jeszcze przed przyjazdem karetki, która została wezwana bardzo szybko, jeden ze świadków zdarzenia wykonywał mu resuscytację krążeniowo-oddechową. Zastosowano także defibrylator AED. Gdy wydawało się, że jego stan udało się ustabilizować, został przewieziony do szpitala. Tam po kilku godzinach zmarł. Lokalne władze prowadzą śledztwo w sprawie bójki, która doprowadziła do śmierci człowieka.