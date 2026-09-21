Planujesz podróż samolotem? Uważaj na... skarpetki! Były steward ostrzega

Ciemne skarpetki to nie jest dobry pomysł

Na nocnych rejsach wnętrze kabiny jest zwykle mocno przyciemnione, by pasażerowie mogli spać. W tym czasie załoga wciąż pracuje – przechodzi wąskimi korytarzami, roznosi napoje, reaguje na wezwania. I właśnie wtedy zaczyna się problem.

Kris Major tłumaczy, że czarne skarpetki w słabym świetle są praktycznie niewidoczne. Jeśli pasażer zdejmie buty i wystawi stopy w przejście, ryzykuje, że stewardessa lub steward potknie się o jego nogę albo – co gorsza – przejedzie po niej ciężkim serwisowym wózkiem. Jak zauważa reisereporter.de, w półmroku ciemny materiał zlewa się z podłogą, a załoga często działa w pośpiechu.

Prosta zasada bezpieczeństwa

Według byłego stewarda obowiązuje jedna reguła: wszystko, co znajduje się nisko i jest słabo widoczne, stanowi zagrożenie. Jasne buty lub skarpetki są łatwiejsze do zauważenia, dlatego w takich warunkach sprawdzają się znacznie lepiej niż czarne modele.

Chodzenie boso? To jeszcze gorsze rozwiązanie

Niektórzy pasażerowie próbują obejść problem, zdejmując podczas podróży skarpetki całkowicie. To jednak nie jest dobry pomysł - przede wszystkim ze względów higienicznych. Eksperci przypominają, że podłoga w samolocie – choć regularnie sprzątana – nie zawsze jest idealnie czysta. Przy krótkich przerwach między lotami nie ma czasu na dokładną dezynfekcję.

Na dywanach i wykładzinach mogą pozostawać bakterie, grzyby i inne drobnoustroje. Chodzenie boso zwiększa ryzyko infekcji, w tym bolesnej i uporczywej grzybicy stóp. Dlatego specjaliści apelują: w samolocie zawsze miej coś na nogach.

Coraz popularniejsze: skarpety kompresyjne

Choć czarne skarpetki mogą być kłopotliwe, wśród podróżnych rośnie popularność innego rodzaju skarpet – kompresyjnych. Coraz więcej pasażerów wybiera je świadomie, zwłaszcza na długich trasach. Tego typu skarpety poprawiają krążenie i pomagają zapobiegać obrzękom nóg, a u osób z podwyższonym ryzykiem zakrzepicy mogą wręcz mieć znaczenie medyczne. Biorąc pod uwagę radę byłego pracownika linii lotniczych, warto jednak pamiętać o tym, by były one w jasnym kolorze.

Mały detal, duże znaczenie

Rada byłego stewarda może brzmieć nietypowo, ale ma solidne uzasadnienie. Kolor skarpetek to drobiazg, który w ciemnej kabinie może zdecydować o bezpieczeństwie – zarówno pasażera, jak i załogi. Jak podkreśla reisereporter.de, warto o tym pamiętać, zanim następnym razem wsiądziemy do samolotu i zdejmiemy buty „dla wygody”.

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