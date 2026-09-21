Ciało 67-latka znaleziono w pustostanie w Tychach

Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek, 17 września, w jednym z pustostanów przy ul. Wyszyńskiego w Tychach. Znaleziono tam ciało 67-letniego mężczyzny.

Jak wynika z ustaleń śledczych, na ciele zmarłego znajdowały się ślady wskazujące na wcześniejsze pobicie. Okoliczności jego śmierci zaczęli wyjaśniać policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tychach oraz prokuratura.

W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn w wieku 29, 46, 54 i 59 lat. Jak przekazał rzecznik tyskiej policji mł. asp, Marcin Gącik, wszyscy mężczyźni są osobami bezdomnymi.

29-latek usłyszał zarzut zabójstwa

Najpoważniejsze zarzuty usłyszał 29-letni zatrzymany. Według ustaleń śledczych miał on zadawać 67-latkowi ciosy w głowę, które doprowadziły do jego tragicznej śmierci. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Pozostali zatrzymani również zostali objęci postępowaniem, jednak śledczy nie ujawniają na tym etapie śledztwa szczegółowych informacji dotyczących ich roli w sprawie.

Śledczy czekają na kolejne opinie biegłych dot. śmierci 67-latka

Prokuratura Rejonowa w Tychach prowadzi śledztwo dotyczące śmierci 67-latka. Śledczy dysponują już wstępnymi wynikami sekcji zwłok.

Nie pozwalają one jednak jeszcze na ostateczne ustalenie wszystkich okoliczności i przyczyny śmierci. Konieczne jest uzyskanie kolejnych opinii biegłych.

Ze względu na dobro prowadzonego postępowania prokuratura nie ujawnia szczegółów zdarzenia. Za zabójstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywotniego pozbawienia wolności.