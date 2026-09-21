Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Poważna awaria w Katowicach

Do poważnej awarii sieci trakcyjnej doszło w poniedziałek, 21 września, na ul. Kościuszki w Katowicach. Około godz. 9:40 ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS uszkodziła sieć trakcyjną.

Skala zniszczeń jest duża. Jak przekazał "SE" Paweł Cyz, rzecznik Tramwajów Śląskich, zerwaniu uległo około 500 metrów sieci na odcinku od placu Miarki w kierunku Brynowa.

To poważna awaria, która ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie komunikacji tramwajowej w tej części Katowic.

W związku z uszkodzeniem sieci tramwaje nie mogą normalnie kursować na tym odcinku. Wyłączonych zostało siedem linii tramwajowych. Dla pasażerów uruchomiono komunikację zastępczą. Na trasie kursują dwa autobusy zastępcze, które mają przejąć część ruchu tramwajowego.

Tramwaje Śląskie ostrzegają, że kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w rejonie ul. Kościuszki.

Naprawa może potrwać do wtorku

Skala uszkodzeń sprawia, że przywrócenie normalnego ruchu nie będzie szybkie. Według informacji przekazanych przez rzecznika Tramwajów Śląskich naprawa najprawdopodobniej potrwa do wtorku, 22 września.

– To na tyle poważna awaria, że naprawa najprawdopodobniej potrwa do jutra, 22 września – przekazał Paweł Cyz, rzecznik Tramwajów Śląskich.

Służby muszą odtworzyć uszkodzony fragment sieci trakcyjnej na długości około pół kilometra.

Oznacza to, że mieszkańcy Katowic korzystający z tramwajów również we wtorek mogą być zmuszeni do korzystania z komunikacji zastępczej.

Tramwaje Śląskie zalecają uwzględnienie dodatkowego czasu na podróż i korzystanie z autobusów zastępczych. Utrudnienia dotyczą szczególnie osób podróżujących w kierunku Brynów–centrum Katowic.

O dalszych zmianach w organizacji ruchu tramwajowego przewoźnik ma informować na bieżąco.

Najkrótsze linie tramwajowe w województwie śląskim: