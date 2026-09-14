Zabytki Śląska pełne historii. Te niezwykłe pałace zachwycają architekturą

Region śląski skrywa wiele tajemnic i nie ogranicza się tylko do industrialnego dziedzictwa. Spacerując po mniejszych miejscowościach, można natknąć się na zachowane rezydencje starych, arystokratycznych rodów. Część z nich wygląda wręcz rewelacyjnie po starannej renowacji, a pozostałe dumnie opowiadają swoją intrygującą historię mimo upływu czasu.

Wśród takich perełek znajdziemy imponujące konstrukcje neogotyckie, stylowe obiekty klasycystyczne oraz te bogato zdobione w duchu baroku czy rokoka, przywodzące na myśl prawdziwe średniowieczne twierdze. Wiele rezydencji otaczają wspaniałe parki pełne wiekowych drzew. W niektórych miejscach utworzono hotele, przestrzenie kulturalne i ośrodki, podczas gdy inne powoli niszczeją, stając się intrygującymi ruinami.

Pałac w Pławniowicach zdecydowanie plasuje się w czołówce najbardziej zjawiskowych śląskich rezydencji. To wyjątkowy, górnośląski zabytek. Jednak to nie jedyne atrakcyjne miejsce w tym województwie – równie wspaniale prezentują się pałace zlokalizowane w Krowiarkach, Złotym Potoku, Krzyżanowicach, Brynku, Rybnej i Nakle Śląskim.

Zamek w Pławniowicach zachwyca niesamowitymi detalami i bajkowym wyglądem

Wśród śląskich rezydencji wyjątkowo wyróżnia się dawna posiadłość Ballestremów znajdująca się w Pławniowicach. Obiekt wybudowany został na przełomie lat 1882 i 1885 dzięki zaangażowaniu hrabiego Franciszka II Ballestrema, a nad całością projektu czuwał Konstanty Heidenreich. Kompleks stanowi doskonały przykład romantycznego historyzmu, z wyraźnymi wpływami niderlandzkiego neomanieryzmu i klasycznego neogotyku.

To, co najmocniej przykuwa wzrok turystów, to wyjątkowa kolorystyka budowli. Czerwona cegła przeplatana z jasnymi, ozdobnymi kamiennymi detalami tworzy zachwycającą elewację pełną harmonii. Konstrukcję upiększają dodatkowe elementy takie jak wykusze, lukarny i wieżyczki, nad którymi dominuje majestatyczna wieża wyposażona w zegar.

Zbudowany na planie przypominającym literę "U" lub podkowę, pałac składa się z trzech skrzydeł o dwóch kondygnacjach otaczających dziedziniec, który płynnie przechodzi w zielony obszar parkowy. Wysokie zadaszenie oraz nagromadzenie drobnych elementów dekoracyjnych sprawiają, że budynek prezentuje się z każdej strony unikatowo, czyniąc go niemal niepodrabialną rezydencją na mapie Śląska.

W południowo-zachodnim skrzydle tego bajkowego pałacu wkomponowano wyjątkową kaplicę poświęconą Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Marii Panny. Całe założenie otoczone jest przepięknym krajobrazowym parkiem, założonym jeszcze w dziewiętnastym stuleciu. Zabytkowe drzewa oraz dawna wozownia doskonale uzupełniają kompozycję tego wyjątkowego pałacu.

Choć obiekt dziś zachwyca turystów, jego przeszłość była dość skomplikowana. Tuż po drugiej wojnie światowej, w roku 1945, budynek uległ sporym zniszczeniom. Po latach pałac przejęła w opiece miejscowa parafia, dając dach nad głową chociażby siostrom benedyktynkom ze Lwowa. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to rozpoczęto szeroko zakrojone prace restauracyjne, przywracające kompleksowi dawny blask.

Współcześnie zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach stanowi jeden z najważniejszych turystycznych punktów w regionie śląskim. Znajduje się tam Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny zarządzany przez Diecezję Gliwicką, a całe odnowione otoczenie jest dostępne dla odwiedzających w specjalnie wyznaczonych godzinach. Odbywają się tu liczne spotkania, w tym koncerty, prelekcje kulturalne i sympozja.

Oto najpiękniejsze pałace w Śląskiem: