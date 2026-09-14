Miał zabić na zlecenie w Ukrainie. Wpadł w Częstochowie dzięki Interpolowi

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-14 10:55

Przyjął zlecenie zabójstwa, oddał kilka strzałów, ale jego ofiara przeżyła. 56-letni obywatel Słowacji, za którym wystawiono Czerwoną Notę Interpolu, został zatrzymany w Częstochowie przez śląskich kryminalnych.

Zatrzymany przez policję w Częstochowie 56-letni Słowak z kajdankami na rękach. O akcji służb przeczytasz na SE.
Autor: Śląska Policja/ Canva.com

Zlecenie zabójstwa za pieniądze. Słowak namierzony w Częstochowie

Funkcjonariusze z województwa śląskiego ujęli 56-letniego Słowaka, na którego wystawiono Czerwoną Notę Interpolu. Ukraińskie służby podejrzewają go o zaangażowanie w poważny incydent na terenie ich kraju. Z informacji przekazanych stronie polskiej wynika, że mężczyźnie zlecono zabójstwo, w zamian za to miał otrzymać zapłatę.

Według danych ukraińskich organów ścigania, zatrzymany zaatakował wyznaczoną osobę z użyciem broni palnej. Mimo oddania kilku strzałów zamach się nie powiódł, a ofiara zdołała ujść z życiem.

Polskie organy ścigania szybko otrzymały zgłoszenie w tej sprawie. Pod koniec sierpnia Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP odebrało komunikat z Ukrainy o rozpoczęciu poszukiwań 56-latka.

Dla śląskich funkcjonariuszy tożsamość ściganego nie stanowiła tajemnicy. Zespół kryminalnych z katowickiej Komendy Wojewódzkiej Policji błyskawicznie powiązał go z wcześniejszymi sprawami.

W przeszłości 56-latek trafiał już w ręce śląskiej policji za przestępstwa o charakterze majątkowym. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w 2024 roku. Wówczas specjaliści z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach wyśledzili i ujęli Słowaka w związku z podejrzeniami o oszustwa oraz przynależność do zorganizowanej grupy, która produkowała i wprowadzała na rynek fałszywe banknoty.

Śledczym udało się wtedy zlikwidować rozbudowaną linię produkcyjną fałszywek. Zarekwirowano blisko 1700 podróbek, obejmujących m.in. złotówki, euro i dolary. Tamta sprawa zakończyła się postawieniem zarzutów łącznie siedmiu osobom, a dochodzenie wciąż trwa.

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Tym razem przed śląskimi kryminalnymi stanęło zupełnie nowe wyzwanie. Natychmiast po otrzymaniu sygnału o poszukiwaniach przystąpili do ustalania miejsca pobytu Słowaka.

Wystarczyło im zaledwie kilka dni, by precyzyjnie namierzyć 56-latka.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, przy wsparciu policjantów z III Komisariatu w Częstochowie, przeprowadzili udaną akcję zatrzymania w tym mieście. Obecnie wobec mężczyzny prowadzone są standardowe procedury wynikające z wystawionej Czerwonej Noty Interpolu.

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Czerwona Nota Interpolu to specjalny, międzynarodowy wniosek mający na celu zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie poszukiwanego. Jest stosowana, gdy dane państwo żąda wydania osoby w celu przeprowadzenia procesu karnego lub odbycia zasądzonej kary.

Wobec 56-letniego Słowaka trwają teraz formalności związane z jego ewentualnym wydaniem ukraińskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Na ten moment zatrzymany znajduje się pod nadzorem polskich służb. Decyzje o jego przyszłości podejmą odpowiednie instytucje, postępując zgodnie z procedurami dotyczącymi międzynarodowego listu gończego.

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