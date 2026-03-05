Bezpieczeństwo państwa i jego obywateli zależy nie tylko od siły armii, ale także od przygotowania miast i gmin na różnego rodzaju zagrożenia. Polska, leżąca w newralgicznym miejscu Europy od lat analizuje potencjalne ryzyka związane z kryzysami naturalnymi, zdrowotnymi, humanitarnymi i militarnymi. Najnowszy raport Banku Gospodarstwa Krajowego pokazuje, które regiony są najlepiej przygotowane na nieprzewidziane sytuacje, a które – ze względu na położenie i znaczenie strategiczne – znalazły się w grupie najbardziej narażonych.

Te regiony Polski są najbardziej narażone w razie wojny. Raport Banku Gospodarstwa Krajowego

W raporcie BGK brano pod uwagę cztery obszary ryzyka:

klęski naturalne

zagrożenia zdrowotne

kryzysy humanitarne

zagrożenia militarne.

W których częściach kraju poziom ryzyka jest najwyższy? Z opracowania wynika, że szczególnie narażone są województwa położone we wschodniej części Polski – przede wszystkim lubelskie, podlaskie oraz część Mazowsza. Na tych terenach mieszka około 1,3 mln osób w samorządach, które jednocześnie znajdują się w strefie podwyższonego ryzyka wszystkich analizowanych kryzysów. Pełne zestawienie lokalizacji najbardziej zagrożonych znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Najmniej bezpieczne miejsca w razie zagrożenia militarnego

Nie tylko zagrożenia militarne. Te kryzysy także mogą dotknąć Polskę

Raport BGK przypomina, że Polska mierzy się także z innymi wyzwaniami niż militarne. Powodzie, susze czy fale upałów to realne problemy, które w ostatnich latach dotykały regiony takie jak Dolny Śląsk (np. Kłodzko).

W przypadku kryzysów humanitarnych najbardziej narażone są duże, rozwinięte miasta – Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk. Paradoksalnie to one, dzięki silnej gospodarce, są też jednocześnie najbardziej odporne na takie wyzwania, ale ich atrakcyjność powoduje, że stają się naturalnym kierunkiem migracji.

Gdzie jest najbezpieczniej?

Oczywiście nie brak regionów, które wypadają lepiej. Ponadprzeciętną odporność na wszystkie cztery typy zagrożeń wykazało 107 samorządów, w których mieszka 1,1 mln Polaków. Wśród większych miast wyróżnia się Nowy Sącz w Małopolsce. Relatywnie wysoki poziom bezpieczeństwa mają także samorządy w Wielkopolsce – to właśnie tam mieszka najwięcej osób w gminach najmniej narażonych na kryzysy.

