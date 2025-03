Te dokumenty są niezbędne w czasie wojny. Sprawdź, czy masz je w portfelu

Spis treści

Co w przypadku wojny w Polsce? Przygotuj się już wcześniej

Wojna - to słowo, które budzi grozę i przerażenie. Czy jest jednak realne zagrożenie wybuchu konfliktu zbrojnego w Polsce? Eksperci wojskowi i politycy od lat analizują sytuację geopolityczną, lecz ostatnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą tylko podsycają obawy obywateli. Tym samym wzrosło zainteresowanie obronnością, a ludzie zaczęli zadawać sobie pytania o bezpieczeństwo kraju.

Warto jednak pamiętać, że przygotowania do ewentualnego konfliktu zbrojnego to nie tylko kwestia wojska i polityki - ważną rolę odgrywa również społeczeństwo. Nic więc dziwnego, że władze co jakiś czas apelują o zachowanie spokoju i rozsądku, a także o zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Oprócz skompletowania zapasu żywności i wody na dłuższy czas, należy także pamiętać o dokumentach, które - jak się okazuje - mogą uratować życie.

Wojna za pasem? Zadbaj o te dokumenty!

W niepewnych czasach gdy widmo wojny zdaje się coraz bliższe, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. W ostatnim czasie o tej kwestii postanowiła przypomnieć użytkowniczka Instagrama posługująca się nickiem @z_pamietnika_policjantki, która radzi by w portfelu zawsze mieć komplet dokumentów, które w razie kryzysu mogą okazać się na wagę złota. O czym więc pamiętać?

Podstawą jest oczywiście dowód osobisty lub paszport, potwierdzający naszą tożsamość. Warto również posiadać prawo jazdy, najlepiej międzynarodowe, które może okazać się nieocenione podczas ewentualnej ewakuacji. Rodzice natomiast powinni pamiętać o aktualnej legitymacji szkolnej dziecka, ułatwiającej dostęp do pomocy.

Oprócz powyższych dokumentów warto mieć przy sobie także paszport dla zwierząt, zwłaszcza dla psów i kotów, co ułatwi przekroczenie granicy i zapewni im odpowiednią opiekę. Policjantka z Instagrama zwraca również uwagę na Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ. To właśnie dzięki niej mamy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w krajach UE i wybranych państwach.

