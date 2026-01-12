Mafia z Trójmiasta rozbita po latach. Miliony z prostytucji i "pustych faktur"

Prokuratura oskarżyła 11 osób o 37 przestępstw, w tym kierowanie grupą przestępczą.

Grupa czerpała zyski z nierządu w Trójmieście, prała pieniądze i wyłudzała subwencje COVID-19.

Zabezpieczono liczne nieruchomości i kosztowności; czy to koniec rozbijania siatki przestępczej?

Pod koniec grudnia 2025 r. prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 11 osobom. Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 37 przestępstw o charakterze kryminalnym i gospodarczym.

Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni – w tym osoby kierujące strukturą przestępczą – działali w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od maja 2005 r. do maja 2021 r. Grupa ta czerpała stałe korzyści majątkowe z cudzego nierządu, prowadząc jedną z agencji towarzyskich funkcjonujących na terenie Trójmiasta.

Zarzuty obejmują również przestępstwa prania pieniędzy, polegające na przyjmowaniu środków pochodzących z przestępstw na rachunki bankowe oraz inwestowaniu ich m.in. w zakup nieruchomości. Jednym z oskarżonych jest Vitaliy O., który w listopadzie 2025 r. został sprowadzony do Polski w ramach procedury ekstradycyjnej ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Akt oskarżenia obejmuje ponadto dwa dodatkowe wątki dotyczące wyłudzenia subwencji przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 oraz wystawiania i posługiwania się tzw. pustymi fakturami w obrocie gospodarczym.

Czynności w niniejszym śledztwie realizowali funkcjonariusze CBŚP z Gdańska. W toku postępowania ustalono dane kobiet świadczących usługi seksualne w ramach jednej z agencji towarzyskich działających w Trójmieście. Kobiety te zostały przesłuchane w charakterze świadków, a ich zeznania miały kluczowe znaczenie dla wszczęcia i dalszego prowadzenia sprawy.

Na potrzeby postępowania zastosowano szerokie zabezpieczenia majątkowe w postaci zakazu zbywania i obciążania mienia. Objęły one m.in.:

17 lokali mieszkalnych położonych w Gdańsku, Sopocie i Nowym Tomyślu,

7 nieruchomości gruntowych zlokalizowanych m.in. w Gdańsku i Pucku, w tym nieruchomości zabudowane,

udziały w trzech nieruchomościach gruntowych położonych w Lęborku,

udziały w nieruchomościach wspólnych związanych z własnością lokali.

Ponadto zabezpieczono kosztowności w postaci złotych monet, biżuterii oraz zegarków o wartości ponad 190 tys. zł, a także środki pieniężne w kwocie przeszło 270 tys. zł.

Na wcześniejszym etapie postępowania do sądu skierowano trzy akty oskarżenia przeciwko łącznie 25 osobom. Trzy z nich zostały już prawomocnie skazane za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji.