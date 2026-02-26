Niewiarygodne, co ludzie zostawiają w pociągach. Numer 8 to prawdziwy hit!

W tych województwach pasażerowie Polregio są najbardziej roztargnieni

Mimo że biura rzeczy znalezionych funkcjonują na terenie całego kraju, w statystykach wyraźnie wybija się kilka regionów, gdzie podróżni najczęściej pozostawiają swój dobytek. W 2025 roku rekordową liczbę zgub odnotowano w następujących lokalizacjach:

województwo pomorskie – 826 przedmiotów,

województwo małopolskie – 655 zgub,

województwo zachodniopomorskie – 398 rzeczy.

To właśnie w tych miejscach pracownicy przewoźnika mają najwięcej pracy, a magazynowa przestrzeń na zapomniane bagaże zapełnia się w błyskawicznym tempie.

Procedura postępowania ze znaleziskami w pociągach

Wszelkie przedmioty pozostawione w składach są przekazywane do odpowiedniego dla danej trasy Biura Rzeczy Znalezionych Polregio. Zazwyczaj dostarczają je członkowie załogi konduktorskiej po zakończonym kursie, choć nierzadko to uczciwi współpasażerowie przynoszą znalezione fanty.

Jeżeli przy zgubie widnieją jakiekolwiek namiary na właściciela, obsługa podejmuje natychmiastową próbę kontaktu. W 2025 roku skuteczność tych działań była wysoka, gdyż ponad połowa rzeczy wróciła do rąk podróżnych. Najwyższą skutecznością zwrotów mogą pochwalić się:

województwo wielkopolskie – 88,4 proc.,

województwo łódzkie – 86 proc.,

województwo lubuskie – 76,2 proc.

Standardowy czas przechowywania przedmiotów przez przewoźnika wynosi trzy dni. Po tym terminie dokumenty są przekazywane policji, kosztowności trafiają do starostw powiatowych, a reszta rzeczy – zgodnie z obowiązującymi przepisami – podlega komisyjnemu zniszczeniu.

Co zrobić po wyjściu z pociągu bez bagażu?

Pasażer, który zda sobie sprawę, że opuścił wagon bez portfela, elektroniki czy innego bagażu, musi działać bezzwłocznie. Kluczowy jest szybki kontakt z właściwym terytorialnie Biurem Rzeczy Znalezionych przewoźnika. Niezbędne numery telefonów i adresy dostępne są zarówno na dworcach, jak i na oficjalnej witrynie internetowej spółki.

Aby odebrać swoją własność, należy wylegitymować się dowodem tożsamości oraz potwierdzić prawo do danej rzeczy, na przykład okazując paragon. W przypadku braku dowodu zakupu, pracownicy weryfikują zgłoszenie na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu oraz podania daty i relacji pociągu.

Nietypowe znaleziska w wagonach Polregio

Lista przedmiotów pozostawianych przez podróżnych w pociągach Polregio jest długa. Oprócz standardowych zgub, takich jak klucze, portfele czy dokumenty, na liście znajdują się rzeczy, które trudno uznać za typowy bagaż podręczny, a inwencja pasażerów w tym zakresie nie zna granic. Jakie to przedmioty? Sprawdźcie w poniższej galerii. Będziecie zaskoczeni!

11

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie