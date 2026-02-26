Najdłuższa nazwa wsi w Polsce. Ma 38 liter i sprawia urzędnikom kłopot

Rekordowa nazwa dłuższa od alfabetu

Polskie mapy kryją wiele niespodzianek, zarówno historycznych, jak i geograficznych. Szczególną uwagę przyciąga jednak pewna niepozorna miejscowość, która wyróżnia się na tle innych absolutnie unikalną cechą – długością swojego urzędowego zapisu. Ta toponimiczna ciekawostka przewyższa liczbą znaków cały alfabet, regularnie trafiając do zestawień krajowych rekordów i stanowiąc dowód na niezwykłą, a czasem nieprzewidywalną fantazję twórców nazewnictwa.

Gdzie leży Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej?

Rekordzistka w skali kraju może pochwalić się imponującym wynikiem: 38 liter oraz łącznie 43 znaków pisarskich. Mowa tu o miejscowości Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej, która administracyjnie przynależy do województwa podkarpackiego. Tę językową perełkę odnajdziemy w powiecie rzeszowskim, na terenie gminy Sokołów Małopolski.

Rada gminy Sokołów Małopolski interweniuje

Interesujące doniesienia w tej sprawie przekazał serwis wiadomosci.radiozet.pl. Okazuje się, że lokalni samorządowcy uznali, iż wieś o tak rozbudowanej nazwie fizycznie nie funkcjonuje w terenie. W rzeczywistości mamy do czynienia z dwoma odrębnymi sołectwami: Wólką Sokołowską oraz Wólką Niedźwiedzką. Radni postanowili uporządkować ten chaos, wnioskując za pośrednictwem wojewody do ministra spraw wewnętrznych i administracji o likwidację tego sztucznego tworu nazewniczego, choć na ostateczne rozstrzygnięcie wciąż czekamy.

Wólka Sokołowska funkcjonuje jako realna, zamieszkana wieś.

Wólka Niedźwiedzka również stanowi odrębną jednostkę osadniczą.

Długa nazwa "Wólka Sokołowska k. Wólki Niedźwiedzkiej" to jedynie zapis urzędowy, który nie odzwierciedla stanu faktycznego, dlatego władze chcą go zmienić.

Reasumując, choć sama Wólka Sokołowska jest zamieszkana, nikt w codziennym życiu nie posługuje się kłopotliwym dopiskiem "koło Wólki Niedźwiedzkiej". Jest to martwy zapis statystyczny, a nie praktyczny adres, pod którym ktokolwiek by rezydował.