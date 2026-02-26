Najdłuższa nazwa wsi w Polsce. Ma 38 liter i sprawia urzędnikom kłopot

Spis treści
Rekordowa nazwa dłuższa od alfabetu
Polskie mapy kryją wiele niespodzianek, zarówno historycznych, jak i geograficznych. Szczególną uwagę przyciąga jednak pewna niepozorna miejscowość, która wyróżnia się na tle innych absolutnie unikalną cechą – długością swojego urzędowego zapisu. Ta toponimiczna ciekawostka przewyższa liczbą znaków cały alfabet, regularnie trafiając do zestawień krajowych rekordów i stanowiąc dowód na niezwykłą, a czasem nieprzewidywalną fantazję twórców nazewnictwa.
Gdzie leży Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej?
Rekordzistka w skali kraju może pochwalić się imponującym wynikiem: 38 liter oraz łącznie 43 znaków pisarskich. Mowa tu o miejscowości Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej, która administracyjnie przynależy do województwa podkarpackiego. Tę językową perełkę odnajdziemy w powiecie rzeszowskim, na terenie gminy Sokołów Małopolski.
Rada gminy Sokołów Małopolski interweniuje
Interesujące doniesienia w tej sprawie przekazał serwis wiadomosci.radiozet.pl. Okazuje się, że lokalni samorządowcy uznali, iż wieś o tak rozbudowanej nazwie fizycznie nie funkcjonuje w terenie. W rzeczywistości mamy do czynienia z dwoma odrębnymi sołectwami: Wólką Sokołowską oraz Wólką Niedźwiedzką. Radni postanowili uporządkować ten chaos, wnioskując za pośrednictwem wojewody do ministra spraw wewnętrznych i administracji o likwidację tego sztucznego tworu nazewniczego, choć na ostateczne rozstrzygnięcie wciąż czekamy.
- Wólka Sokołowska funkcjonuje jako realna, zamieszkana wieś.
- Wólka Niedźwiedzka również stanowi odrębną jednostkę osadniczą.
- Długa nazwa "Wólka Sokołowska k. Wólki Niedźwiedzkiej" to jedynie zapis urzędowy, który nie odzwierciedla stanu faktycznego, dlatego władze chcą go zmienić.
Reasumując, choć sama Wólka Sokołowska jest zamieszkana, nikt w codziennym życiu nie posługuje się kłopotliwym dopiskiem "koło Wólki Niedźwiedzkiej". Jest to martwy zapis statystyczny, a nie praktyczny adres, pod którym ktokolwiek by rezydował.