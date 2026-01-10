Pomorskie: Wjechali autem na zamarznięte jezioro. Lód się załamał

Do zdarzenia doszło w sobotę (10.01) około godziny 10:00. Jak informuje portal portalstrazaka.pl, strażacy z Tczewa otrzymali informację o samochodzie osobowym zatopionym w jeziorze w miejscowości Szczerbięcin. Na miejsce zadysponowano siedem zastępów strażackich, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z KM PSP Gdańsk. Na miejsce udały się też pozostałe służby ratownicze.

Po przybyciu na miejsce, służby zastały samochód osobowy częściowo zatopiony w jeziorze. Jak się okazało, dwaj mężczyźni postanowili pojeździć po zamarzniętym jeziorze. W pewnym momencie lód załamał się pod ciężarem auta, które zatonęło. Na szczęście, kierujący i jego pasażer zdołali samodzielnie opuścić auto i bezpiecznie dotrzeć do brzegu, gdzie udzielono im niezbędnej pomocy.

Ratownicy w kombinezonach ochronnych dotarli do zatopionego pojazdu i zabezpieczyli go. Przeszukali pojazd pod kątem ewentualnej obecności innych osób. Dalsze działania zmierzają do wydobycia samochodu z wody.

Zapadło się zadaszenie lodowiska w Lesznie. Nie wytrzymało ciężaru śniegu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Apel służb: Nie wchodźcie na lód!

Tego typu nierozsądne postępowanie mogło zakończyć się tragedią. Każdego roku, o tej porze służby apelują o rozsądek i nie wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. Warto pamiętać, że pokrywa lodowa w takich miejscach nie ma jednolitej grubości.

7 zastępów strażackich skierowano do miejscowości Szczerbięcin k. Tczewa, gdzie na jeziorze, pod autem, załamał się lód. 2 mężczyźni zdołali samodzielnie ewakuować się.https://t.co/f6MiVAYcu3📸 KP PSP Tczew pic.twitter.com/rQa0Jcnl6c— PortalStrazaka.pl (@portalstrazaka) January 10, 2026