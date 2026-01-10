Pomorskie: Wjechali autem na zamarznięte jezioro. Lód się załamał
Do zdarzenia doszło w sobotę (10.01) około godziny 10:00. Jak informuje portal portalstrazaka.pl, strażacy z Tczewa otrzymali informację o samochodzie osobowym zatopionym w jeziorze w miejscowości Szczerbięcin. Na miejsce zadysponowano siedem zastępów strażackich, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z KM PSP Gdańsk. Na miejsce udały się też pozostałe służby ratownicze.
Po przybyciu na miejsce, służby zastały samochód osobowy częściowo zatopiony w jeziorze. Jak się okazało, dwaj mężczyźni postanowili pojeździć po zamarzniętym jeziorze. W pewnym momencie lód załamał się pod ciężarem auta, które zatonęło. Na szczęście, kierujący i jego pasażer zdołali samodzielnie opuścić auto i bezpiecznie dotrzeć do brzegu, gdzie udzielono im niezbędnej pomocy.
Ratownicy w kombinezonach ochronnych dotarli do zatopionego pojazdu i zabezpieczyli go. Przeszukali pojazd pod kątem ewentualnej obecności innych osób. Dalsze działania zmierzają do wydobycia samochodu z wody.
Apel służb: Nie wchodźcie na lód!
Tego typu nierozsądne postępowanie mogło zakończyć się tragedią. Każdego roku, o tej porze służby apelują o rozsądek i nie wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. Warto pamiętać, że pokrywa lodowa w takich miejscach nie ma jednolitej grubości.