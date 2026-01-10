Kolejne uderzenie zimy. Śnieżyce i zamiecie. Synoptycy i drogowcy alarmują

IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami śnieżnymi na północy Polski.

Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 50 cm oraz wiatr osiągający 85 km/h.

Drogowcy ostrzegają przed trudnymi warunkami na drogach. Sprawdź, gdzie sytuacja jest najgorsza!

IMGW wydał również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego (powiaty kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński) oraz dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godz. 14 w sobotę (10 stycznia) do niedzieli (11 stycznia) do końca dnia.

Ostrzeżenie I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano dla woj. pomorskiego. Od soboty po południu do niedzieli do końca dnia prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych.

Dla północnych krańców woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie wybrzeża. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godzin popołudniowych w sobotę do niedzieli wieczorem.

⚠️ Uwaga!🌬️ Silny wiatr nad morzem – do 45 km/h, porywy 60–65 km/h🌨️ Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne❄️ Silny mróz: od –18°C do –13°C (najbliższe godziny)⏰ Dziś rano#IMGW #pogoda #ostrzeżenie pic.twitter.com/bWVyX3xZ45— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 10, 2026

Taka pogoda utrudni warunki kierowcom. W sobotę (10 stycznia) rano GDDKiA przekazała, że, błoto pośniegowe leży na drogach Podlasia (z wyłączeniem zachodniej części województwa), a także województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożną jazdę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. - Na sieci dróg w ciągu ostatniej doby pracowało 1458 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania - poinformowała w sobotę rano.

Śnieg pada na terenie województwa: podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, a mgła występuje na terenie województwa małopolskiego.

