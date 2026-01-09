Mazury pod lodem. Wielkie jeziora zamarzły! Ratownicy przestrzegają przed wchodzeniem na lód

Wszystkie mazurskie jeziora, w tym Śniardwy i Mamry, pokryły się lodem, jednak jest on jeszcze zbyt cienki, aby bezpiecznie po nim chodzić.

Mimo mroźnej pogody i temperatur spadających do -20 stopni Celsjusza, ratownicy MOPR ostrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte akweny.

Gruba warstwa śniegu na lodzie spowalnia jego przyrost, a Niegocin, zamarznięty jako ostatni, prezentuje się jak lodowe lustro.

Dowiedz się, dlaczego pomimo mrozów lód wciąż jest niebezpieczny i kiedy będzie można bezpiecznie korzystać z uroków mazurskich jezior.

Jeszcze na początku tygodnia temu jezioro Niegocin falowało. Teraz jest na nim lodowa tafla. - Wszystko dlatego, że nie wieje wiatr. Do zamarzania jezior potrzebna jest bezwietrzna, mroźna pogoda - powiedział w rozmowie z PAP Marek Banaszkiewicz, dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (MOPR). Banaszkiewicz przyznał, że w tym roku Niegocin zamarzł jako ostatnie z wielkich mazurskich jezior.

Nieco wcześniej lód skuł kompleks Mamr na północnej części Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i największe polskie jezioro - Śniardwy. - Grubość lodu na Śniardwach zamierzamy badać w piątek z poduszkowca - powiedział dziennikarzom PAP Stefan Świderski, kierownik stacji Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie.

Świderski dodał, że na całych Śniardwach lód jest pokryty grubą na kilka centymetrów warstwą śniegu, przez co pokrywa lodowa nie przyrasta tak szybko, jakby mogły na to wskazywać temperatury. Od kilku dni na Mazurach jest bardzo zimno. W nocy temperatura spada do 15-20 stopni poniżej zera.

Śnieg na lodzie stanowi swego rodzaju kołderkę, lód tworzy się pod nią wolniej. Dlatego jeszcze dziś odczekamy, a jutro spróbujemy zbadać pokrywę lodową w okolicach środka Śniardw.

- dodał Stefan Świderski.

Niegocin zamarzł, gdy opady śniegu ustały, więc tafla lodu na jeziorze jest gładka i jednolita. - Wygląda to jak lodowe lustro. Bardzo pięknie. Ale jeszcze proszę na nie nie wchodzić, niech lód przyrasta na grubość - powiedział Banaszkiewicz. To, jak szybko zamarznie jezioro zależy także od jego powierzchni i głębokości.

Śniardwy mają 113,8 km kw. i ich średnia głębokość wynosi 6 m. Mamry (jako zespół jezior na północy Szlaku - PAP) są nieco mniejsze, mają 104 km kw. i ich średnia głębokość to ok. 10 m. Niegocin ma 26 km kw. i przeciętną głębokość 10 m.

