Najlepsze sushi w Olsztynie – TOP 10 olsztyńskich sushi

Redakcja se.pl
2026-02-23 14:58

Masz ochotę na wyborne sushi w Olsztynie, ale nie wiesz, gdzie zjeść naprawdę dobrze? Znalezienie idealnego miejsca to wyzwanie. Przygotowaliśmy ranking, który wskaże Ci najlepsze restauracje w mieście i gwarantuje kulinarną przyjemność.

restauracja z sushi Olsztyn

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Najlepsze sushi w Olsztynie – TOP 10 olsztyńskich sushi

Najlepsze restauracje z sushi Olsztyn - LISTA

Współczesna kuchnia japońska, a zwłaszcza sushi, zyskała w Polsce rzeszę entuzjastów, stając się synonimem precyzji, świeżości i kulinarnej elegancji. Poszukujemy jej z różnych powodów: na wykwintne spotkania biznesowe, romantyczne kolacje, nowoczesne lunche czy po prostu, by zasmakować czegoś wyjątkowego i egzotycznego. Właśnie dlatego tak wielu zadaje sobie pytanie, gdzie znaleźć najlepszą restaurację z sushi w Olsztynie, która sprosta tym oczekiwaniom. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie miejsc, które wyróżniają się jakością składników, mistrzostwem przygotowania i niezapomnianą atmosferą.

  1. Restauracja Sushi Loft
    • Adres: Dąbrowszczaków 15/2, 10-539 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Moim zdaniem najlepsze sushi w Olsztynie , świeże , smaczne , estetycznie podane. Z pewnością wrócę . Lokal słabo wentylowany , wystrój klimatyczny . Polecam ."
  2. Rolki - Sushi Fast Food
    • Adres: Maurycego Mochnackiego 5/1, 10-036 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Choć na co dzień nie przepadam za sushi, te rolki zjadłem w mgnieniu oka, były naprawdę przepyszne! Z pewnością sięgnę po nie ponownie. Polecam szczególnie osobom, które dotąd nie były wielkimi fanami sushi, jest duża szansa, że dzięki nim się przekonają."
  3. Sushi Nara Restauracja sushi Olsztyn
    • Adres: Marka Kotańskiego 2/Budynek C, 11-041 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 5
    • Przykładowa opinia: "Mamy to - top sushi w Olsztynie Jedliśmy dwa zestawy lunchowy oraz futomaki w tempurze z dodatkowymi czapkami tatara z łososia. Wszystko pyszne idealnie skomponowane składniki. Polecam"
  4. Nova Sushi Olsztyn
    • Adres: Aleja Generała Władysława Sikorskiego 19/lok. U1, 10-088 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,3
    • Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie i miła obsługa. W przypadku zamawiania sushi na dowóz lub odbiór własny polecam to zrobić z dużym wyprzedzenie, ponieważ codziennie mają bardzo dużo zamówień. Jedyny minus to opłata 5 złoty za zmianę lub usunięcie nawet jednego składnika z rolki. Rozumiem, że kucharz musi się przy tym trochę bardziej skupić ale to trochę lekka przesada."
  5. Tori Olsztyn
    • Adres: Juliana Tuwima 26, 10-748 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Tori Sushi to miejsce, które po prostu dowozi jakość. Sushi jest zawsze świeże, perfekcyjnie przygotowane i dopracowane w smaku – czuć, że robią je ludzie, którzy wiedzą, co robią, a nie „taśmowo” jak w wielu innych lokalach. Ryba pierwsza klasa, ryż idealnie doprawiony, porcje konkretne, a nie symboliczne. Ogromny plus za powtarzalność – niezależnie czy jesz na miejscu czy bierzesz na wynos, poziom jest zawsze ten sam. Menu nie jest przekombinowane, ale za to każda pozycja jest przemyślana i smaczna, a chrupiące rolki czy zestawy specjalne serio robią robotę. Obsługa bardzo miła i pomocna, zero nadęcia, wszystko na luzie, ale profesjonalnie. Jak na lokal w galerii handlowej — to absolutnie topka, bo jakość spokojnie konkuruje z typowymi restauracjami sushi. Ceny są uczciwe w stosunku do jakości, więc nie ma poczucia, że płacisz tylko za nazwę. To jedno z tych miejsc, do których wraca się bez zastanowienia, bo wiesz, że będzie dobrze."
  6. SeTi Sushi Bar
    • Adres: Żurawia 24D/1A, 11-041 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 5
    • Przykładowa opinia: "Nareszcie sushi na Gutkowie i to jakie! Bardzo ładnie podane, składniki świeżutkie i przede wszystkim - wypchane składnikami po brzegi! Właściciele bardzo mili, na zamówienie z odbiorem osobistym w tygodniu czeka się obecnie około 20 minut. 6-letni syn po zjedzeniu oświadczył, że to najpyszniejsze sushi jakie jadł (a próbował w wielu miejscach) i myślę, że to najlepsza rekomendacja na pewno będziemy stałymi klientami!"
  7. KINGYO Restauracja Japońska
    • Adres: Bolesława Chrobrego 5, 10-033 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Byliśmy tam drugi raz. Kiedyś przypadkowo wpadliśmy na obiad bo sąsiednią restauracja nie miała miejsc. Tym razem byliśmy chyba w 7 osób. Kasy poszło koło 9 stów no bo to wiadomo, chcieliśmy spróbować specjałów. Oceniam jedzonko jako spoko. Nie wszystko to mój smak. Dania bardzo ładnie podane. Kelnerka uzupełniała dzbanki herbaciane wrzątkiem. Były przystawki, dania rozmaite i deserki. Polecam jako przygodę kulinarną. Ale jeśli chcesz schabowego i dużo ziemniaków to nie tutaj. Osobiście polecam zupy. Najlepsze jak dla mnie. Lody też ciekawe. Pomieszczenie malutkie."
  8. Niby Sushi
    • Adres: Czesława Kanafojskiego 4, 10-722 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Polecam super miejsce z pysznym niby sushi fajne sosy, rolka z tatarem z łososia super smak"
  9. JIRO Sushi
    • Adres: Bp. T. Wilczyńskiego 25C, 10-686 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4,4
    • Przykładowa opinia: "Bardzo dobre sushi ze świeżymi składnikami. Świetne ceny, duże porcje, miła obsługa i przyjemny klimat. Serdecznie polecam!"
  10. Yoko Restaurant & Sushi Bar
    • Adres: Stare Miasto 17/21/lok. 34, 11-041 Olsztyn
    • Ocena w Google Maps: 4
    • Przykładowa opinia: "Byliśmy tu z chłopakiem na kolacji przed świętami i bardzo nam się podobało. Bardzo dobre wino i herbata, zestawy sushi też przepyszne - jedne z lepszych jakie jadłam. Ja wzięłam Zestaw Wege, a mój chłopak 3 zestawy futomaki w tempurze - wegemaki, wędzone tofu i kurczak w tempurze. (wegemaki i kurczak są na zdjęciu już częściowo zjedzone ). Oba są godne polecenia. Nastrój w środku bardzo klimatyczny, a obsługa również bardzo miła i pomocna. Czas oczekiwania był odpowiedni patrząc na to, że sushi jest robione na miejscu. Na pewno jeszcze tam wrócimy!"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki