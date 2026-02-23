Najlepsze sushi w Olsztynie – TOP 10 olsztyńskich sushi

Najlepsze restauracje z sushi Olsztyn - LISTA
Współczesna kuchnia japońska, a zwłaszcza sushi, zyskała w Polsce rzeszę entuzjastów, stając się synonimem precyzji, świeżości i kulinarnej elegancji. Poszukujemy jej z różnych powodów: na wykwintne spotkania biznesowe, romantyczne kolacje, nowoczesne lunche czy po prostu, by zasmakować czegoś wyjątkowego i egzotycznego. Właśnie dlatego tak wielu zadaje sobie pytanie, gdzie znaleźć najlepszą restaurację z sushi w Olsztynie, która sprosta tym oczekiwaniom. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie miejsc, które wyróżniają się jakością składników, mistrzostwem przygotowania i niezapomnianą atmosferą.
- Restauracja Sushi Loft
- Adres: Dąbrowszczaków 15/2, 10-539 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Moim zdaniem najlepsze sushi w Olsztynie , świeże , smaczne , estetycznie podane. Z pewnością wrócę . Lokal słabo wentylowany , wystrój klimatyczny . Polecam ."
- Rolki - Sushi Fast Food
- Adres: Maurycego Mochnackiego 5/1, 10-036 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Choć na co dzień nie przepadam za sushi, te rolki zjadłem w mgnieniu oka, były naprawdę przepyszne! Z pewnością sięgnę po nie ponownie. Polecam szczególnie osobom, które dotąd nie były wielkimi fanami sushi, jest duża szansa, że dzięki nim się przekonają."
- Sushi Nara Restauracja sushi Olsztyn
- Adres: Marka Kotańskiego 2/Budynek C, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Mamy to - top sushi w Olsztynie Jedliśmy dwa zestawy lunchowy oraz futomaki w tempurze z dodatkowymi czapkami tatara z łososia. Wszystko pyszne idealnie skomponowane składniki. Polecam"
- Nova Sushi Olsztyn
- Adres: Aleja Generała Władysława Sikorskiego 19/lok. U1, 10-088 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie i miła obsługa. W przypadku zamawiania sushi na dowóz lub odbiór własny polecam to zrobić z dużym wyprzedzenie, ponieważ codziennie mają bardzo dużo zamówień. Jedyny minus to opłata 5 złoty za zmianę lub usunięcie nawet jednego składnika z rolki. Rozumiem, że kucharz musi się przy tym trochę bardziej skupić ale to trochę lekka przesada."
- Tori Olsztyn
- Adres: Juliana Tuwima 26, 10-748 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Tori Sushi to miejsce, które po prostu dowozi jakość. Sushi jest zawsze świeże, perfekcyjnie przygotowane i dopracowane w smaku – czuć, że robią je ludzie, którzy wiedzą, co robią, a nie „taśmowo” jak w wielu innych lokalach. Ryba pierwsza klasa, ryż idealnie doprawiony, porcje konkretne, a nie symboliczne. Ogromny plus za powtarzalność – niezależnie czy jesz na miejscu czy bierzesz na wynos, poziom jest zawsze ten sam. Menu nie jest przekombinowane, ale za to każda pozycja jest przemyślana i smaczna, a chrupiące rolki czy zestawy specjalne serio robią robotę. Obsługa bardzo miła i pomocna, zero nadęcia, wszystko na luzie, ale profesjonalnie. Jak na lokal w galerii handlowej — to absolutnie topka, bo jakość spokojnie konkuruje z typowymi restauracjami sushi. Ceny są uczciwe w stosunku do jakości, więc nie ma poczucia, że płacisz tylko za nazwę. To jedno z tych miejsc, do których wraca się bez zastanowienia, bo wiesz, że będzie dobrze."
- SeTi Sushi Bar
- Adres: Żurawia 24D/1A, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Nareszcie sushi na Gutkowie i to jakie! Bardzo ładnie podane, składniki świeżutkie i przede wszystkim - wypchane składnikami po brzegi! Właściciele bardzo mili, na zamówienie z odbiorem osobistym w tygodniu czeka się obecnie około 20 minut. 6-letni syn po zjedzeniu oświadczył, że to najpyszniejsze sushi jakie jadł (a próbował w wielu miejscach) i myślę, że to najlepsza rekomendacja na pewno będziemy stałymi klientami!"
- KINGYO Restauracja Japońska
- Adres: Bolesława Chrobrego 5, 10-033 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Byliśmy tam drugi raz. Kiedyś przypadkowo wpadliśmy na obiad bo sąsiednią restauracja nie miała miejsc. Tym razem byliśmy chyba w 7 osób. Kasy poszło koło 9 stów no bo to wiadomo, chcieliśmy spróbować specjałów. Oceniam jedzonko jako spoko. Nie wszystko to mój smak. Dania bardzo ładnie podane. Kelnerka uzupełniała dzbanki herbaciane wrzątkiem. Były przystawki, dania rozmaite i deserki. Polecam jako przygodę kulinarną. Ale jeśli chcesz schabowego i dużo ziemniaków to nie tutaj. Osobiście polecam zupy. Najlepsze jak dla mnie. Lody też ciekawe. Pomieszczenie malutkie."
- Niby Sushi
- Adres: Czesława Kanafojskiego 4, 10-722 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Polecam super miejsce z pysznym niby sushi fajne sosy, rolka z tatarem z łososia super smak"
- JIRO Sushi
- Adres: Bp. T. Wilczyńskiego 25C, 10-686 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre sushi ze świeżymi składnikami. Świetne ceny, duże porcje, miła obsługa i przyjemny klimat. Serdecznie polecam!"
- Yoko Restaurant & Sushi Bar
- Adres: Stare Miasto 17/21/lok. 34, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4
- Przykładowa opinia: "Byliśmy tu z chłopakiem na kolacji przed świętami i bardzo nam się podobało. Bardzo dobre wino i herbata, zestawy sushi też przepyszne - jedne z lepszych jakie jadłam. Ja wzięłam Zestaw Wege, a mój chłopak 3 zestawy futomaki w tempurze - wegemaki, wędzone tofu i kurczak w tempurze. (wegemaki i kurczak są na zdjęciu już częściowo zjedzone ). Oba są godne polecenia. Nastrój w środku bardzo klimatyczny, a obsługa również bardzo miła i pomocna. Czas oczekiwania był odpowiedni patrząc na to, że sushi jest robione na miejscu. Na pewno jeszcze tam wrócimy!"