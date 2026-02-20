Afera o buty Matki Boskiej. Jest oświadczenie sanktuarium

Internetowe plotki o figurze Matki Boskiej. Chodzi o... buty

Spokój jednego z najważniejszych miejsc kultu w Polsce został przerwany internetową awanturą. Wszystko zaczęło się niewinnie, od zakończenia prac konserwatorskich przeprowadzonych w 2025 roku. Jednak zamiast zachwytu, w sieci i wśród pielgrzymów pojawiły się niepokojące sugestie. Część wiernych zaczęła dopytywać, czy rzeźba, którą widzą, to na pewno ten sam wizerunek. Największe emocje wywołała szokująca teoria, jakoby podczas prac „dorobiono buty” świętej postaci. Plotka rozeszła się błyskawicznie, zmuszając opiekunów sanktuarium do stanowczej reakcji. Przedstawiciele miejsca kultu zapewniają, że w kaplicy wciąż stoi ta sama rzeźba z monachijskiej pracowni, która znajduje się tam nieprzerwanie od 1877 roku.

W oficjalnym komunikacie wyjaśniono kulisy prac, podkreślając, że renowacja była ratunkiem dla niszczejącego zabytku, który był w bardzo złym stanie technicznym. Kustosze ucięli wszelkie spekulacje jednym, zdecydowanym zdaniem. Zapewniono wprost, że żadne „buty” nie zostały dorobione, a forma rzeźby pozostała całkowicie nienaruszona. Eksperci skupili się jedynie na odsłonięciu pierwotnej malatury, która przez lata znikała pod warstwami brudu i późniejszych przemalowań. Na dowód przytoczono nawet historyczne opisy z broszury z 1883 roku, które idealnie pasują do obecnego, odświeżonego wyglądu figury.

"Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania"

"W ubiegłym roku figura została poddana niezbędnej renowacji ze względu na jej bardzo zły stan techniczny. Podkreślamy z całą stanowczością: * Nie dokonano żadnej ingerencji w formę rzeźby. * Mówiąc wprost: żadne „buty” nie zostały dorobione. * Przywrócono oryginalną malaturę, którą odkryto pod warstwami czasu. (...)"