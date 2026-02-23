Najlepsze kebaby w Olsztynie – TOP 10 olsztyńskich kebabów

Najlepszy kebab Olsztyn - LISTA
Kiedy dopada nas nagły głód, szukamy szybkiego, sycącego i smacznego rozwiązania. Często wybór pada na kebab – danie, które idealnie sprawdza się zarówno jako poczęstunek w ciągu dnia, ratunek po intensywnym wieczorze, jak i po prostu solidny posiłek dla każdego miłośnika bliskowschodnich smaków. Mieszkańcy i turyści w Olsztynie doskonale wiedzą, jak trudno czasem znaleźć idealny lokal, dlatego poszukiwanie najlepszego kebaba w Olsztynie jest zawsze na topie.
- Bafra Kebab CH Viktor
- Adres: aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 50, 10-450 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobra jakość mięsa, sosu i frytek w przyprawie. Klasa, duży box z wołowiną za 30 zł i człowiek najedzony do syta"
- Kebab Super King – Olsztyn Iwaszkiewicza
- Adres: Jarosława Iwaszkiewicza 1, 10-089 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Ten kebab jest najlepszy.Już przy samym wejściu do lokalu Kebab Super King czuć zapach świeżego mięsa i przypraw, który od razu robi apetyt. Bułka chrupiąca z wierzchu, miękka w środku – idealnie trzyma całość. Mięso soczyste, dobrze przypieczone, z wyraźnym smakiem przypraw, ale bez przesady. Do tego świeże warzywa – sałata, pomidor, kapusta – chrupiące i nieprzytłaczające. No i sosy – ostry z pazurem, razem robią robotę. Porcja ogromna, ale zjadłem do końca, bo po prostu nie da się przestać. Jeden z lepszych kebabów, jakie jadłem, serio serio"
- Kebab Planet
- Adres: Doktora Stanisława Dorantta 20, 10-699 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kebab. Smaczny i duży. Jadam go cyklicznie i polecam miodowo-ostry w picie. Przemiły właściciel. Najważniejsze, że nie czujesz się strasznie ociężały po zjedzeniu. Polecam w 100%"
- Kebab GOLD - Olsztyn Wrocławska
- Adres: Wrocławska 2, 10-248 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kebeb, dziś wjechał na ruszt kebab american, wielkość średni... Ale naprawdę trzeba przyznać, że było warto... Smaczny, świeże mięsko, placek podopieczny, nie był spalony. Mięsa i surówki w sam raz... Zrównoważony skład... Polecam"
- Osiedlowy Kebab
- Adres: Bp. T. Wilczyńskiego 6, 10-686 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jak dla mnie to jeden z lepszych kebabów jakie jadłem. Mięso świeże i smaczne - to nie jakaś tam kula mocy. Warzywa świeże - nie jakaś tam surówka z wiadra. Proporcje wszystkich składników idealne, a sosy takie jak należy. Polecam !!!"
- Kebab DOHA
- Adres: Mieczysława Orłowicza 4a, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Kebab dobry warzywa świeże kurczak dobrze doprawiony, wołowina jak wszędzie kula mocy ale z tych lepszych cienko skrojona to na plus ogólnie za jedzenie 4 gwiazdki ale ze mam do niego bardzo blisko to dostanie 5"
- Kebab Super King – Olsztyn Pieniężnego 5
- Adres: Seweryna Pieniężnego 5, 10-003 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kebab w nocy ratuje dupę miła obsługa nawet dali mi dodatkowy sos do kebaba w trakcie jedzenia polecam"
- CARAT KEBAB
- Adres: Generała Tadeusza Kutrzeby 4, 10-693 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Kebab shawarma jako bowl sos ostry z mięsem wołowo baranim uważam że Carat Kebab jest z jednych Kebabów których może serwować różne kebaby z zagranicy klimat jest taki Zagraniczny kroją maczetką z jednych najlepszych Kebabów w Olsztynie warto spróbować"
- Babu Kebab Olsztyn Jaroty
- Adres: Bp. T. Wilczyńskiego 25E/lok 12, 10-686 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Kebab smaczny, porcje duże, ceny w porządku. Niestety po ostatniej wizycie trochę bolał mnie brzuch, więc coś mogło być nie tak. Mam nadzieję, że to jednorazowa sytuacja, bo wcześniej wszystko było okej."
- SidiBoU smaki orientu
- Adres: Prosta 23/10b, 10-084 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Ładny nowy lokal. Super wystrój, można się poczuć na oriencie. Panowie za ladą mili. Kebab dobry, daję 8/10 w skali kebabów. Na pewno najlepszy w Olsztynie na równi z piri piri. Poza kebabem jest też bardzo duża oferta innych dań na każdą porę dnia, małych i dużych. Zdecydowanie polecam. Załączam zdjęcie menu"