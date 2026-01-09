20 stopni mrozu, śnieg, a potem nagła zmiana! Wiadomo, kiedy sroga zima odpuści

IMGW zapowiada zmiany w pogodzie na drugą dekadę stycznia 2026 r., ale najbliższe dni będą bardzo mroźne.

Ocieplenie ma nadejść we wtorek (13 stycznia) zaczynając od zachodu kraju, gdzie temperatura będzie dodatnia.

Sprawdź szczegółową prognozę pogody IMGW, aby dowiedzieć się, kiedy mróz odpuści w twoim regionie!

Jak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), „najbliższe dnie będą bardzo mroźne”. – W nocy spadki do temperatury mogą dochodzić do około –10°C i –15°C, w ciągu dnia maksymalnie około –5°C, lokalnie –10°C – zapowiadają synoptycy. Śnieg ma padać głównie na krańcach wschodnich i południowo-zachodnich Polski.

Wielu z nas zastanawia się, kiedy sroga zima odpuści. Przypomnijmy, że śnieżyce i mrozy dotarły do Polski w ostatnich dniach 2025 r. Od tej pory śnieg utrzymuje się na ulicach, a mróz – na termometrach.

Przełom – według prognoz IMGW – ma nadejść we wtorek (13 stycznia). Powolne ocieplenie zacznie postępować od zachodu. Opady śniegu przejdą stopniowo w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący. Uwaga, kierowcy! Początek następnego tygodnia znów może obfitować w utrudnienia na drogach. W zachodniej Polsce w połowie stycznia temperatura będzie już dodatnia. Temperatura podzieli nasz kraj na cieplejszy zachód i – wciąż mroźny – wschód, z temperaturą spadającą nawet do –20°C. W dalszej części artykułu szczegółowa prognoza IMGW na najbliższe dni.

Piątek (9 stycznia) pochmurny w niemal całej Polsce. Śnieg spadnie głównie na wschodzie i południowym zachodzie. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, zaś w Karpatach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy od –17°C na północy do –7°C nad morzem. W ciągu dnia od –11°C na Suwalszczyźnie do –2°C na krańcach południowo-zachodnich.

W sobotę (10 stycznia) śnieg głównie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. W nocy od –17°C w centrum i na wschodzie do około –5°C nad samym morzem. W ciągu dnia od –11°C na południowym wschodzie do –3°C na krańcach północno-zachodnich.

Niedziela (11 stycznia) pochmurna z opadami śniegu. W nocy na południu kraju od –14°C do nawet –20°C. W północnej Polsce od –12°C do –8°C. Nad samym morzem najcieplej, tam około zera. W ciągu dnia najchłodniej na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą –10°C. W centrum około –5°C. Na krańcach północno-zachodnich około zera. Najcieplej nad samym morzem, tam 2°C. - Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a nad morzem dość silny i w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny – zapowiada IMGW.

Co z pogodą po weekendzie? W poniedziałek (12 stycznia) pogodnie w zachodniej Polsce, zaś we wschodniej przelotne opady śniegu. W nocy najzimniej w górach, tam temperatura spadnie do do –14°C. Najcieplej nad samym morzem, tam około zera. W ciągu dnia najchłodniej na Podhalu, gdzie termometry wskażą –9°C. Na przeważającym obszarze od –6°C do –2°C. Najcieplej w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam około 2°C. - Wiatr słaby, na wschodzie także umiarkowany, a nad morzem w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni – przewiduje IMGW.

We wtorek (13 stycznia) śnieg na północnym wschodzie, z kolei na południu słonecznie. Bardzo zimna noc na Podhalu, z temperaturą nawet do –18°C. W centrum około –10°C. W rejonie Helu –2°C. Lekki mróz też na południowym zachodzie, a w rejonie Zatoki Gdańskiej najcieplej i tam nieznacznie powyżej zera.

W środę (14 stycznia) śnieg na wschodzie i Pomorzu. Na krańcach północno-zachodnich możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Tęgi mróz w Małopolsce, w nocy nawet –21°C. W centrum około –14°C, na krańcach zachodnich –7°C, zaś nad samym morzem około –5°C. W ciągu dnia najzimniej na krańcach południowo-wschodnich, tam –11°C. W centrum około –6°C. Najcieplej na krańcach południowo-zachodnich, tam termometry wskażą 3°C.

Czwartek (15 stycznia) będzie pochmurny, z opadami śniegu. W zachodniej Polsce opady przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego. Najzimniejsza noc na wschodzie, tam –17°C. Najcieplej na krańcach zachodnich, około zera. W ciągu dnia od –12°C na wschodzie, przez około –2°C w centrum, do 4°C na krańcach południowo-zachodnich. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych – zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

