20 stopni mrozu, śnieg, a potem nagła zmiana! Wiadomo, kiedy sroga zima odpuści

- IMGW zapowiada zmiany w pogodzie na drugą dekadę stycznia 2026 r., ale najbliższe dni będą bardzo mroźne.
- Ocieplenie ma nadejść we wtorek (13 stycznia) zaczynając od zachodu kraju, gdzie temperatura będzie dodatnia.
- Sprawdź szczegółową prognozę pogody IMGW, aby dowiedzieć się, kiedy mróz odpuści w twoim regionie!
Jak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), „najbliższe dnie będą bardzo mroźne”. – W nocy spadki do temperatury mogą dochodzić do około –10°C i –15°C, w ciągu dnia maksymalnie około –5°C, lokalnie –10°C – zapowiadają synoptycy. Śnieg ma padać głównie na krańcach wschodnich i południowo-zachodnich Polski.
Wielu z nas zastanawia się, kiedy sroga zima odpuści. Przypomnijmy, że śnieżyce i mrozy dotarły do Polski w ostatnich dniach 2025 r. Od tej pory śnieg utrzymuje się na ulicach, a mróz – na termometrach.
Przełom – według prognoz IMGW – ma nadejść we wtorek (13 stycznia). Powolne ocieplenie zacznie postępować od zachodu. Opady śniegu przejdą stopniowo w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący. Uwaga, kierowcy! Początek następnego tygodnia znów może obfitować w utrudnienia na drogach. W zachodniej Polsce w połowie stycznia temperatura będzie już dodatnia. Temperatura podzieli nasz kraj na cieplejszy zachód i – wciąż mroźny – wschód, z temperaturą spadającą nawet do –20°C. W dalszej części artykułu szczegółowa prognoza IMGW na najbliższe dni.
Piątek (9 stycznia) pochmurny w niemal całej Polsce. Śnieg spadnie głównie na wschodzie i południowym zachodzie. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, zaś w Karpatach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy od –17°C na północy do –7°C nad morzem. W ciągu dnia od –11°C na Suwalszczyźnie do –2°C na krańcach południowo-zachodnich.
W sobotę (10 stycznia) śnieg głównie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. W nocy od –17°C w centrum i na wschodzie do około –5°C nad samym morzem. W ciągu dnia od –11°C na południowym wschodzie do –3°C na krańcach północno-zachodnich.
Niedziela (11 stycznia) pochmurna z opadami śniegu. W nocy na południu kraju od –14°C do nawet –20°C. W północnej Polsce od –12°C do –8°C. Nad samym morzem najcieplej, tam około zera. W ciągu dnia najchłodniej na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą –10°C. W centrum około –5°C. Na krańcach północno-zachodnich około zera. Najcieplej nad samym morzem, tam 2°C. - Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a nad morzem dość silny i w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny – zapowiada IMGW.
Co z pogodą po weekendzie? W poniedziałek (12 stycznia) pogodnie w zachodniej Polsce, zaś we wschodniej przelotne opady śniegu. W nocy najzimniej w górach, tam temperatura spadnie do do –14°C. Najcieplej nad samym morzem, tam około zera. W ciągu dnia najchłodniej na Podhalu, gdzie termometry wskażą –9°C. Na przeważającym obszarze od –6°C do –2°C. Najcieplej w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam około 2°C. - Wiatr słaby, na wschodzie także umiarkowany, a nad morzem w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni – przewiduje IMGW.
We wtorek (13 stycznia) śnieg na północnym wschodzie, z kolei na południu słonecznie. Bardzo zimna noc na Podhalu, z temperaturą nawet do –18°C. W centrum około –10°C. W rejonie Helu –2°C. Lekki mróz też na południowym zachodzie, a w rejonie Zatoki Gdańskiej najcieplej i tam nieznacznie powyżej zera.
W środę (14 stycznia) śnieg na wschodzie i Pomorzu. Na krańcach północno-zachodnich możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Tęgi mróz w Małopolsce, w nocy nawet –21°C. W centrum około –14°C, na krańcach zachodnich –7°C, zaś nad samym morzem około –5°C. W ciągu dnia najzimniej na krańcach południowo-wschodnich, tam –11°C. W centrum około –6°C. Najcieplej na krańcach południowo-zachodnich, tam termometry wskażą 3°C.
Czwartek (15 stycznia) będzie pochmurny, z opadami śniegu. W zachodniej Polsce opady przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego. Najzimniejsza noc na wschodzie, tam –17°C. Najcieplej na krańcach zachodnich, około zera. W ciągu dnia od –12°C na wschodzie, przez około –2°C w centrum, do 4°C na krańcach południowo-zachodnich. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych – zapowiada IMGW.
Źródło: IMGW