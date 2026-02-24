Niemcy szukają Polaków do pracy

Jeszcze w latach 90. i na początku XXI wieku emigracja zarobkowa była dla wielu osób koniecznością. Dziś sytuacja na krajowym rynku pracy jest nieporównywalnie lepsza - bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie, płace rosną, a pracownicy mogą liczyć na coraz lepsze warunki. Mimo to różnice w zarobkach pomiędzy Polską a Europą Zachodnią nadal są na tyle duże, że wyjazd do pracy w Niemczech czy Holandii wciąż pozostaje bardzo opłacalny. Nic więc dziwnego, że gdy pojawia się ogłoszenie o rekrutacji, sekcja komentarzy niemalże płonie.

Masowe rekrutacje do pracy w Niemczech trwają

Profil na Facebooku "Praca-niemcy24.pl" regularnie publikuje posty, w których informuje swoich obserwujących o trwających rekrutacjach. Ogłoszeń jest naprawdę sporo, podobnie jak osób zainteresowanych. W ostatnim czasie na profilu pojawiło się m.in. ogłoszenie dotyczące pracy przy produckji wafelków we Frankfurcie nad Menem. Osoby zainteresowane mogą liczyć na 14,96 euro na godzinę plus dodatki oraz darmowe mieszkanie. W sekcji komentarzy lada moment pojawiło się mnóstwo wpisów od osób, które chciałby wyjechać i proszą o więcej szczegółów.

Niemcy szukają Polaków do pakowania pralinek

Podobna sytuacja miała miejsce pod postem, który dotyczył pracy przy pakowaniu pralin czekoladowych w Berlinie. Tutaj pracodawca także oferował darmowe zakwaterowanie, a zarobki zaczynały się od 13,90 euro za godzinę. Co ważne, oferta była skierowana do par.

Praca na zachodzie wciąża na topie

Wyjazdy zarobkowe na zachód nadal cieszą się ogromną popularnością. Niemcy, Holandia, Norwegia czy Austria niezmiennie przyciągają Polaków. Najważniejszym czynnikiem są pieniądze - nawet po uwzględnieniu wyższych kosztów życia, wynagrodzenia na zachodzie pozwalają na znacznie większe oszczędności niż w Polsce.

Dodatkowo, coraz więcej ofert opiera się na stabilnych umowach, gwarantujących pełne ubezpieczenie, urlopy, dodatki oraz świadczenia socjalne. Pracodawcy zapewniają zakwaterowanie, transport do pracy oraz wsparcie koordynatorów, co znacznie ułatwia start za granicą.