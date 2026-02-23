Najlepsze kebaby w Trójmieście – TOP 10 trójmiejskich kebabów

Najlepszy kebab Trójmiasto - LISTA
Kiedy dopada nas nagły głód, szukamy szybkiego i sycącego rozwiązania, które zaspokoi nasze kubki smakowe. Kebab to często pierwszy wybór, idealny na lunch w biegu, po intensywnym dniu, a czasem nawet po nocnej eskapadzie. Niezależnie od okazji, poszukiwanie najlepszego kebaba w Trójmieście jest zadaniem, które bierzemy na poważnie. Aby ułatwić Wam wybór, przygotowaliśmy ranking dziesięciu lokali, które cieszą się największym uznaniem wśród mieszkańców i turystów.
- Kebab DRWAL
- Adres: Chylońska 172, 81-021 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Super pomysł na dania z sosem serowym, boczkiem i cebulką porażoną! Zaskoczeniem była nowość Bułka Gemüse, której nie można się było oprzeć. Miła obsługa, dobre jedzonko. Polecam"
- Kebab DRWAL
- Adres: Warneńska 8c, 80-288 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Jak w każdym lokalu trzyma poziom Porcje ogromne, nie do przejedzenia Świetne sosy, świetne sery i bardzo dobre mięso. Przy mięsie mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że rzadko spotyka się tak jakościowe w kebabie. Fakt możliwości doboru, przy zamówieniu, ilości sosu to super opcja. Plus dodatkowo stoją butelki z sosami na ladzie i można sobie dodać w każdej chwili. Polecam z całego serca będąc w Gdańsku w okolicy"
- Kebab DRWAL
- Adres: Śląska 17a, 80-384 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Klasa sama w sobie. Tyle mogę powiedzieć. Na wejściu, miła obsługa, która od pierwszego słowa robi pozytywne wrażenie. Klimat lokalu kreuje się w klasycznych ciemnych odcieniach, bez zbędnych, wymyślnych zastosowań. Lokal dziki się ma dwie części, patrząc na wejście po lewej stronie mamy drzwi do pomieszczenia gdzie przyjmuje się zamówienia oraz przygotowywane są kebaby. Natomiast po prawej stronie mamy sale gdzie w spokoju mozemy zjeść swoje danie, aby przejść z jednej do drugiej niestety trzeba wyjść na dwór. Co do samego jedzenia nie można się doczepić, jest dobrze. Mięso soczyste, u mnie trafiły się akurat płaty wołowo-baranie, surówki świeże. I to tyle , bez zbędnych wymyślnych dziwactw, mięcho i surówka... Czego chcieć więcej..."
- MORZE KEBSA - Craft & Gemüse Kebab
- Adres: Ignacego Jana Paderewskiego 2, 81-198 Pogórze
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Klimat i obsluga na 5. Panie bardzo mile. Klimacik w lokalu również bardzo fajnie. Ledowe napisy dodaja wystroju wnetrzu. Jak sie wchodzi nie czut "zapachu" mocno jedzenia co jest na duzy plus. Teraz przejdźmy do jedzenia. Kebabik gemuse. Co kto woli na plus na pewno swieze warzywa plus dodatki. Wyczulem papryke marynowana co fajnie sie komponowało. Sosy autorskie tez mozna wybrac cos dla siebie od lagodnego po pikantny mango. Mieso podobno kraftowe ale dzisiaj juz nikt nie mowi ze jest inaczej. Jak na kebaba za ponad 40 zl to mieso bylo za bardzo slone, przypalone i zimne. Tak jak by nie bylo ciete na bieżącą tylko podane zleżałe. Kebab robi sie juz jedzeniem ekskluzywnym bo za wyjscie na dwie osoby trzeba liczyc ponad 80 zl plus do tego frytki z jakimis przyprawami i chedarem podchodzace pod 40 zl to juz przesada... I zeby jeszcze doliczac 2 zl za torbe na wynos to juz w ogole... Na zachete daje 5 gwiazdek."
- Trójkąt Gemüse Kebab Pogórze
- Adres: Ignacego Jana Paderewskiego 1/u3, 81-198 Pogórze
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kebab Gemüse. Super mięso z kurczaka, duża ilość pieczonych warzyw, smaczne sosy. Całość to świetna kompozycja. Dla kobiety porcja jest ogromna. Lokal spory, duża ilość miejsc siedzących, ciekawa aranżacja. Miła obsługa. Czas oczekiwania zgodnie z zapowiedzią podczas składania zamówienia wyniósł 25 minut. Polecam"
- Central Kebs - the art of Kebap
- Adres: Partyzantów 46/lokal 1.1, 81-422 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "W Gdyni otworzył się niedawno nowy lokal - Central Kebs . Jest to kebab tzw. „kraftowy” - słowo które dziś kojarzy się raczej średnio przez jego nadużywanie . Mięso jest przygotowane na miejscu, jest ono soczyste, pachnące, i wygląda jak mięso, co nie jest takie oczywiste w kebabowniach. Mały lawasz z kurczakiem kosztuje 25 zł, a z wołowiną 31 zł. Placki są kupowane od Ormianina . Dostępna jest również opcja z falafelem , oraz frytki: klasyczne i z batatów . Jeśli lubicie zjeść czasem lepszego jakościowo kebaba, wręcz dietetycznego!! to koniecznie zajrzyjcie do Central Kebs i wgryź się w ich lawasz (lub bułkę)"
- Kraftowe Gemuse Kebab
- Adres: Korzenna 8, 81-587 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Byłem pierwszy raz, ale na pewno wrócę. Wyjątkowe mięso (karkówka w jack Daniels) - lekko słodka sprawiła, że ten kebab stał się właśnie dla mnie top1 w trojmiescie. Świeże warzywa, pyszne sosy. Jakby zmienić bułkę na nieco grubszą i bardziej chrupiącą to wgl byłby kosmos. Kolejnym razem wpadnę w weekend bo podobno mają wtedy wyjątkowe mięsa np kaczkę. Do zobaczenia"
- PATIO KEBAB food & friends
- Adres: Bohaterów Monte Cassino 29, 81-767 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kebab, duża ilość mięsa i do tego dobrego. Wołowina mieszana z baraniną, super! Surówka mega spoko. Dałbym trochę więcej sosu, bo dość suchy jak się jadło. Po za tym bajka!"
- Roll kebab
- Adres: Chylońska 15, 81-066 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Kebab w bułce świetny w surówkach różnorodność poza kapustą oliwki, papryczki,buraczki i dużo innych . Sosy mieszane pyszne . Mięsa sporo i kurczak i baranina . Koledzy wzięli rollo i też im smakuje i są zadowoleni . Polecamy ludzie z zajezdni"
- Trójkąt Gemüse Kebab
- Adres: Pawia 13/A, 81-078 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kebab i powtarzalny bo jadlem w 2 kolejne dni i smakowal tak samo. Bula z dodatkowym sosem serowym zaspokoiła duży glód"