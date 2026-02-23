Najlepsze sushi w Trójmieście – TOP 10 trójmiejskich sushi

Najlepsza restauracja z sushi Trójmiasto - LISTA.
Sushi to symbol elegancji, precyzji i kulinarnych podróży, idealny na spotkania biznesowe, nowoczesny lunch czy wyjątkową kolację we dwoje. Gdy planujemy specjalne wyjście lub po prostu mamy ochotę na wyśmienite, świeże rolki, często pojawia się pytanie o poszukiwanie najlepszej restauracji z sushi w Trójmieście. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, przygotowaliśmy ranking TOP 10 lokali, które zachwycają smakiem, jakością składników i niepowtarzalną atmosferą.
- Hashi Sushi
- Adres: Przebendowskich 38, 81-543 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Byłam w restauracji Hashi Sushi razem z synem. Zamówiliśmy zestaw sushi Kaizen i wszystko było naprawdę pyszne. Sushi świeże, świetnie skomponowane i bardzo estetycznie podane. Każdy kawałek smakował doskonale. Miła atmosfera i przyjemna obsługa sprawiły, że chętnie wrócimy ponownie. Zdecydowanie polecam."
- SushiRola
- Adres: Przytulna 7/U5, 80-176 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Od kilku lat jesteśmy stałymi klientami Sushi Rola i aż się zdziwiłam, że jeszcze nie wystawiłam opini, więc najwyzsza pora nadrobić . Czasem spróbujemy sushi gdzie indziej, ale zawsze wracamy, bo nigdzie nie jedliśmy tak dobrego sushi (choć ostatnio jedno miejsce było bardzo blisko, może nawet na równi). Dzieciaki uwielbiają krewetki w panko, a ja przekonałam się do pikantnych potraw dzięki przepysznej zupie tajskiej (choć dziś wydawała mi się bardziej pikantna niż zwykle, ale to może moje subiektywne odczucie). Walentynkowy set był wyśmienity! Rolki w naleśniku z sosem truskawkowym to był sztosik! Wnioskujemy o wdrożenie na stałe do menu . Chwilę musieliśmy poczekać na zamówienie, jednak jest to normalny czas potrzebny na przygotowanie jakościowego, świeżego sushi. Pani kelnerka również była bardzo miła i pomocna. Pamiętała kto co zamówił i zaproponowała gry dzieciom. Bardzo dziękujemy za mile spędzony czas i pyszne jedzenie"
- Hashi Sushi
- Adres: aleja Rzeczypospolitej 4/149, 80-369 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Człowiek zakręcił kołem fortuny, które wylosowało na sobotni wieczór HashiSushi, a że z kołem się nie dyskutuje gdy nie wie się gdzie iść, także... Sobota wieczór, ludzi w środku, jak i w kolejce na zewnątrz, pełno, także nie byliśmy wraz z partnerką jedyni którzy stwierdzili że sushi na Walentynki to dobry pomysł.Myślałem że w kolejce zejdzie sie dłużej, a to zaledwie, bądź aż (w zależności jak dla kogo), pół godziny.Na samym wstępie, jak jeszcze człowiek dobrze nie usiadł, zostaliśmy poinformowani że alkoholu nie ma dziś w sprzedaży oraz szacowany czas na zamówienie to coś około 50 minut.Wziąłem zestaw Miyagi, a partnerką dwie rolki; Tai Tataki i Sake Philadelphia, czas oczekiwania: 33 minuty.Prezencja na talerzu, klasa!Hosomaki, oshinko jak i kappa,były po prostu hosomakami, może nie jestem jakiś wielkim ekspertem od sushi, ale chyba nigdzie nie ma jakiś spektakularnych hosomaków, w końcu to minimalistyczna wersja sushi, ale za to...California Yasai Tempura, całkowicie mnie rozłożyło, bardzo smaczne! I tak myślałem do momentu aż nie spróbowałem ostatniej rolki którą miałem na talerzu, czyli...Futomaki Kudamono Yasai, to, to w ogóle jakaś rewelacja była! Nie spodziewałem się że serek philadelphia w akompaniamencie z wasabi, sałatą i sezonowymi owocami mnie tak zaskoczy.Także śmiało mogę przyznać, że warto było stać w tej kolejce w ten sobotni wieczór, co by zjeść w HashiSushi! Klimat odpowiedni, obsługa miła, a karta to jakbym do azjatyckiej knajpy wszedł, jest w czym wybierać!"
- Umiko Sushi
- Adres: Świętojańska 130, 81-381 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Byłam pierwszy raz w tej restauracji. Zobaczyłam reklamę i postanowiłam wybrać się tu z mężem.Bardzo spodobał mi się wystrój, napoje i oczywiście jedzenie. To jedne z najsmaczniejszych sushi, jakie jadłam. Składniki są świeże i wysokiej jakości. Obsługa jest bardzo miła i uprzejma."
- Mito Sushi
- Adres: Szeroka 91, 80-835 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Tak pysznego sushi jeszcze nigdy nie jadłam! Każdy zestaw dopracowany w najmniejszym detalu – świeżość, harmonia smaków i perfekcyjne podanie.Po raz pierwszy spróbowałam sushi z wołowiną i muszę przyznać – to było czyste zaskoczenie i prawdziwa poezja smaku!Serdeczne podziękowania dla Kordiana Gordewskiego, który przygotował dla nas cały zestaw – widać ogromne doświadczenie i pasję do tego, co robi.A wczoraj mój syn miał u Kordiana szkolenie z podstaw sushi – wrócił zachwycony i pełen inspiracji!Mito Sushi – dziękujemy za smak, atmosferę i serce, które widać w każdym szczególe.Z przyjemnością wrócimy!"
- YuzuGdynia
- Adres: Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2, 81-380 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Nigdy nie byłam w tak fantastycznym miejscu, gdzie zadbano o nas od samego wejścia. Jedzenie - top of the top, zazwyczaj boję się próbować nowych rzeczy, ale tu zaryzykowałam w ciemno i jedzenie było wyśmienite. Obsługa najlepsza w całym Trójmieście, tak miłej i ciepłej atmosfery nie da się zapomnieć. Wrócimy tu na pewno nie raz."
- Restauracja Miko sushi&more Gdańsk
- Adres: Świętokrzyska 21/5, 80-180 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pyszne i ładnie podane jedzenie. Przytulne wnętrze i miła obsługa, bedziemy częstymi gośćmi."
- Shimayo Sushi
- Adres: Parkowa 1, 81-549 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Sprawdziliśmy lokal we dwoje korzystając z rezerwacji @finebite. Sushi bardzo delikatne i smaczne. Zestaw podany pięknie wraz z dodatkami. Podczas składania zamówienia zastanawiałem się nad dwoma zestawami, z uwagi na zawartość (sushi z burakiem i truskawką bardzo mnie ciekawiło). Ostatecznie wybrałem zestaw bez powyższego. Przy podawaniu zamówienia do stolika okazało sie, że otrzymaliśmy rolkę z burakiem i truskawką gratis, co było bardzo miłym zaskoczeniem! Czas oczekiwania trwał około 20 minut. Obsługa wiedziała co serwuje, całość oceniam pozytywnie. Na uwagę zasługuje również przepyszna lemoniada aloesowo-ogórkowa - idealne połączenie z wyczuwalnym miąższem z użytych składników. Wszystko świeże i smaczne! Wraz z dziewczyną jesteśmy bardzo zadowoleni z wizyty i z pewnością wrócimy do tego miejsca. Szczerze polecam!P.S.Zdjęcia nie zawierają pełnych porcji - tak dobrze wyglądało i pachniało, że nieomieszkaliśmy spróbować zanim zrobiliśmy zdjęcia haha."
- Sushi Poke Go Gdańsk
- Adres: aleja Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Atmosfera w lokalu świetna, pani na wejściu bardzo miła, mimo że nie było miejsca w lokalu nie odczuliśmy dyskomfortu czekając. Zamówiliśmy sushi burgera maxi oraz bowla z kurczakiem. Burger świetny choć jest w nim bardzo wiele dodatków i baliśmy się że może być przez to mdły jest skomponowany tak świetnie że wszystkie smaki ze sobą grają, jest to najlepszy Burger jaki jedliśmy. Bowl z kurczakiem, soczysty delikatny, duzo warzyw, pyszny świeży ryż. Napewno wrócimy."
- Octopus Sushi
- Adres: Batory Food Hall, 10 Lutego 11, 81-001 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Najlepszy sushi burger, jaki jadłam w życiu! Dziewczyna z obsługi w Galerii Batory mi go poleciła i to był strzał w dziesiątkę – wszystko świeże, chrupiące i przepyszne. Po prostu niebo w gębie! Na pewno wrócę tam jeszcze nie raz!"