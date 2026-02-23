W jednej chwili stał się multimilionerem! To tutaj padła "szóstka" w Lotto

Miliony, które odmieniają życie

W sobotę, 21 lutego, podczas wieczornego losowania Lotto padła główna wygrana w wysokości 6 810 033,60 zł. To suma, która potrafi wywrócić życie do góry nogami i otworzyć drzwi do marzeń, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Choć od takiej kwoty zostanie potrącony podatek od wysokich wygranych, to i tak mówimy o majątku, który pozwala zacząć zupełnie nowy rozdział.

Gdzie padła szczęśliwa „szóstka”?

Kupon został wypełniony w Gdyni, w punkcie LOTTO przy ul. Nowowiczlińskiej. To już 26. raz, kiedy to miasto może pochwalić się Lottomilionerem. Szczęśliwiec samodzielnie wytypował liczby w kilku zakładach, a jeden z nich okazał się strzałem w dziesiątkę.

Oto liczby, które przyniosły fortunę

Wylosowany 21 lutego zestaw wyglądał następująco: 2, 12, 14, 21, 39, 49.

To właśnie te sześć liczb sprawiło, że zwykły kupon zamienił się w wartą miliony przepustkę do nowego życia.

Gdynia – miasto wielkich wygranych

Warto przypomnieć, że Gdynia ma już na swoim koncie prawdziwe rekordy. Najwyższa wygrana w historii miasta padła 9 lutego 2012 roku i wyniosła aż 33 787 496,10 zł. To nie tylko lokalny rekord, ale również trzecia najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce.

Marzenia w zasięgu ręki

Nowy milioner z Gdyni zapewne już planuje, jak wykorzysta swoją fortunę. Taka kwota pozwala spełnić marzenia o własnym domu, podróżach do najdalszych zakątków świata czy spokojnej przyszłości dla całej rodziny. Jedno jest pewne – sobotnie losowanie Lotto na zawsze odmieniło jego życie.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

