Miasto tonie w śniegu, a znów zaczęło sypać! Wojsko ruszyło na ratunek

W Słupsku na Pomorzu wojsko pomaga miastu w usuwaniu zalegającego śniegu, który znacznie przekroczył normy z ostatnich lat.

Ciężki sprzęt i żołnierze z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce oraz 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego są już w akcji.

Dodatkowo, 30 żołnierzy obrony terytorialnej z Malborka dołączyło do działań, a prognozy przewidują dalsze intensywne opady śniegu.

Jak długo potrwa wojskowe wsparcie i czy uda się opanować sytuację w Słupsku?

W Słupsku na Pomorzu przez pierwsze dni 2026 r. ilość śniegu, jaka spadła w mieście znacznie przekroczyła normy z ostatnich lat, o czym informował magistrat. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przekazywało, że w ciągu czterech dni spółka wysypała tyle soli co przez cały ubiegły rok, ponad 1000 ton. W Słupsku wciąż są nieodśnieżone drogi, a przy niektórych utworzyły się hałdy zalegającego śniegu znacznie ograniczające widoczność. W tej sytuacji miastu w akcji odśnieżania pomaga wojsko.

Co więcej, w Słupsku w sobotę (10 stycznia), po kilku dniach przerwy, znów sypie śnieg. Zgodnie z prognozą IMGW intensywne opady mogą utrzymać się do poniedziałku (12 stycznia). Miejscami śniegu przybędzie do 30 cm, a lokalnie nawet do 50 cm. Ponadto mogą pojawić się zawieje i zamiecie śnieżne.

Otrzymałem rozkaz od dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marka Sokołowskiego dotyczący wsparcia w zakresie likwidacji skutków intensywnych opadów śniegu w Słupsku.

– poinformował w rozmowie z PAP pułkownik Stefan Świdurski, komendant Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

Świdurski przekazał, że CPSP w Ustce utworzył zgrupowanie zadaniowe, wydzielił sprzęt, środki i siły do zabezpieczenia zadania, do którego realizacji gotowość osiągnięta została w piątek.

Rzecznik Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce major Karolina Krzewina-Hyc wskazała, że aktualnie do odśnieżania skierowany został sprzęt i jego operatorzy z CPSP i 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Zadania wykonujemy w porozumieniu z przedstawicielami administracji publicznej i z PGK w Słupsku. W sobotę działamy na ulicach: Klonowej, Lawendowej, Gdańskiej, na pętlach autobusowych przy ul. Dmowskiego, Zaborowskiej i Kołobrzeskiej. W akcji biorą udział dwie koparko-ładowarki, ich operatorzy.

– poinformowała Krzewina-Hyc.

Przed południem do Słupska przyjedzie 30 żołnierzy obrony terytorialnej z malborskiego batalionu. Jak zaznaczyła ppor. Angelika Tatarewicz, rzecznik 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku, będą podobnie jak w piątek pomagać w odśnieżaniu terenów przy obiektach użyteczności publicznej do godz. 18. W piątek był to szpital wojewódzki, w sobotę ma być Szkoła Podstawowa nr 1. - W niedzielę do Słupska skierowanych zostanie kolejnych 30 żołnierzy – dodała rzeczniczka.

Podkreśliła, że tego wsparcia udziela dowódca 7PBOT na wniosek, który prezydent Słupska złożyła do wojewody pomorskiej. Zarówno ciężki sprzęt, jak i żołnierze obrony terytorialnej, pomagać będą w Słupsku do odwołania.

