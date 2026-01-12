Kryzys bezdomności w Gdańsku. Miasto oferuje schronienie przed mrozem

Zima stanowi poważne zagrożenie dla osób w kryzysie bezdomności, dlatego Gdańsk intensyfikuje działania pomocowe.

W mieście funkcjonuje 11 placówek oferujących schronienie, z których ostatniej nocy skorzystało blisko 600 osób, a także specjalny Autobus SOS i ambulans medyczny.

Miejskie służby apelują o zgłaszanie potrzebujących, a specjalne patrole i streetworkerzy docierają do osób w miejscach niemieszkalnych.

Sprawdź, jak możesz pomóc i gdzie zgłosić osoby potrzebujące wsparcia w Gdańsku.

Gdańskie służby miejskie apelują do mieszkańców o uwagę oraz informowanie o osobach, które mogą potrzebować pomocy. Marcin Męczykowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, przekazał w rozmowie z PAP, że w mieście funkcjonuje 11 placówek dla osób w kryzysie bezdomności, które oferują łącznie 661 miejsc. W razie potrzeby każda z nich ma możliwość uruchomienia dodatkowych miejsc.

Są to dwie ogrzewalnie z 40 miejscami, dwie noclegownie oferujące 121 miejsc, cztery schroniska z 254 miejscami, trzy schroniska z usługami opiekuńczymi, gdzie łącznie jest 210 miejsc, a także dom samotnej matki z 36 miejscami.

- wyliczył Męczykowski.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (11/12 stycznia) z pomocy tych ośrodków skorzystało 591 potrzebujących. W ogrzewalniach przebywało 28 osób, w noclegowniach - 72, w schroniskach - 235, w schroniskach z usługami opiekuńczymi - 222, a w domu samotnej matki – 34.

Zimą szczególnego znaczenia nabierają działania interwencyjne w terenie. Męczykowski zaznaczył, że pracownicy socjalni Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności (WROB) na bieżąco monitorują miejsca niemieszkalne i organizują wspólne patrole ze strażą miejską, policją, Strażą Ochrony Kolei i Strażą Graniczną. W Gdańsku pracuje także sześciu streetworkerów zatrudnionych w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta (zatrudnienie finansowane w ramach umowy zawartej z MOPR), którzy docierają do osób przebywających m.in. w pustostanach, parkach, ogródkach działkowych oraz na dworcach – zarówno w dzień, jak i w nocy.

Jak podkreślił Męczykowski, jedną z kluczowych form zimowego wsparcia jest Autobus SOS, który codziennie dociera do wyznaczonych punktów miasta, oferując m.in. gorący posiłek, odzież oraz pomoc medyczną i socjalną. W poprzednim sezonie, od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r., wydano w nim ponad 21,3 tys. porcji posiłków oraz ponad 3,1 tys. sztuk odzieży, a z pomocy autobusu korzystało średnio 67 osób dziennie.

Wsparcie zapewnia też ambulans sanitarno-ratunkowy, wyposażony w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, środki ochrony indywidualnej, preparaty do dezynfekcji. Jak przekazał Męczykowski, w ciągu ostatniego roku zespół ambulansu udzielił blisko 460 porad i wizyt, obejmując pomocą 240 osób.

Ambulans działa w dni powszednie, dwa razy w tygodniu. Jednego dnia zespół pełni dyżur mobilny, docierając do miejsc pobytu osób potrzebujących, wskazywanych przez pracowników socjalnych. Drugiego dnia pomoc udzielana jest w trybie stacjonarnym – karetka parkuje w miejscach, gdzie gromadzą się bezdomni, m.in. w pobliżu jadłodajni lub punktów charytatywnych.

W Gdańsku zimą działa specjalny model koordynacji interwencji służb wobec osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych. Jego celem jest jak najszybsze zapewnienie potrzebującym miejsca w placówce i sprawne udzielenie im pomocy.

Punktem koordynującym jest całodobowe Pogotowie Socjalne, gdzie pracuje osoba, która wie, w których placówkach są wolne miejsca. Dzięki temu osoby bezdomne trafiają od razu tam, gdzie mogą otrzymać pomoc.

– wyjaśnił zastępca dyrektora MOPR.

Informacje o osobach, które mogą potrzebować pomocy, można przekazywać do Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku (tel. 58-522-38-20 w godzinach pracy ośrodka) lub do straży miejskiej (tel. 986) i policji (tel. 112).

Sygnały takie można też zgłaszać streetworkerom za pośrednictwem specjalnej aplikacji Arrels. W związku z mrozami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło wojewodom wzmocnienie działań pomocowych. Służby otrzymały wytyczne dotyczące patroli i sprawdzania pustostanów, ogrodów działkowych i parków.

Na stronie policji działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), gdzie obywatele mogą korzystać z funkcji „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, aby precyzyjnie wskazać lokalizację potrzebujących.

