Pomorze sparaliżowane przez śnieg! Karetki utknęły w śniegu, lekcje odwołane. Więźniowie chwycili za łopaty

Intensywne opady śniegu spowodowały trudne warunki na drogach Pomorza, choć większość tras jest przejezdna.

W wielu gminach odwołano zajęcia szkolne, a służby drogowe pracują nad utrzymaniem przejezdności.

Sprawdź, które powiaty objęte są ostrzeżeniem drugiego stopnia i jakiej pogody spodziewać się w najbliższych godzinach.

- Wszystkie drogi krajowe w województwie pomorskim są przejezdne. W większości ich nawierzchnia jest czarna i mokra. Miejscami występuje błoto pośniegowe, m.in. na DK22, DK55 oraz fragmentami na DK91. Ruch jest duży, nie ma jednak żadnych poważnych utrudnień. Występują spowolnienia na Obwodnicy Trójmiasta oraz na Trasie Sucharskiego - przekazał w rozmowie z PAP Tomasz Haluch, dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Gdańsku.

Przejezdne są też drogi wojewódzkie, choć warunki jazdy mogą być miejscami trudne. Na wielu odcinkach występuje zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe, miejscami śnieg na nawierzchni, koleiny i zaspy.

Jak podał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, na jezdniach pracowało nad ranem 29 pojazdów odśnieżnych, 73 przeciwgołoledziowo-odśnieżne oraz 12 przeciwgołoledziowych. Służby drogowe apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie prędkości i dostosowanie stylu jazdy do warunków, które w niektórych miejscach mogą być trudne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (11/12 stycznia) strażacy dwukrotnie interweniowali, pomagając ratownikom, których karetki utknęły śniegu i nie mogły wyjechać. W odśnieżanie ulic na Pomorzu zaangażowały się osoby prywatne, które dysponują odpowiednim sprzętem. W Kwidzynie, Prabutach i Ryjewie w odśnieżaniu pomagają więźniowie.

Ze względu na warunki atmosferyczne i zasypane ulice w wielu miejscowościach, w tym w gminach Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Nowy Dwór Gdański, Gardeja, Ryjewo, Gniew, Potęgowo, Główczyce, Stare Pole, odwołano zaplanowane na poniedziałek (12 stycznia) lekcje w szkołach. Placówki pozostaną jednak otwarte dla tych uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu, będą czynne świetlice.

W gminie Skarszewy, choć przedszkola i szkoły działają w normalnym trybie, nie kursują jednak autobusy dowożące uczniów do placówek. W Kwidzynie szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i przedszkola prowadzą lekcje, jednak nieobecności uczniów będą usprawiedliwione. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne gmina Tczew poinformowała w poniedziałek rano, że odbiór odpadów nie odbędzie się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Obecnie na Pomorzu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dotyczy ono powiatów: lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, kościerskiego, gdańskiego, starogardzkiego, tczewskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego, nowodworskiego oraz Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Synoptycy przewidują, że w dzień w województwie pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -5°C do -2°C , a nad morzem około zera Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych przechodzący na zmienny.

W nocy z poniedziałku na wtorek (12/13 stycznia) prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite. Lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -11°C do -7°C , a nad morzem od -5°C do -3°C . Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny przechodzący na południowo-wschodni.

⚠️ Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW ⚠️🟡 Silny mróz (st. 1) – nocami -18°C do -22°C, w dzień -13°C do -10°C.🟠 Intensywne opady śniegu (st. 2) 🟡 Zawieje i zamiecie (st. 1) ⏰ 10–14.01 (wg regionów)🔎 https://t.co/tBq6AJG3bd#IMGW #pogoda pic.twitter.com/t9Z3VbRaC3— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 12, 2026

