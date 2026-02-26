Wsiadła za kierownicę mimo zakazu. Wyrok zapadł błyskawicznie

39-latka z gminy Pawłosiów zatrzymana w Wierzbnej

Do zdarzenia doszło w połowie lutego we Wierzbnej. Mundurowi postanowili zatrzymać do rutynowej kontroli kobietę kierującą samochodem marki Volkswagen. Po sprawdzeniu danych w policyjnych systemach na jaw wyszły zaskakujące fakty. Okazało się, że 39-letnia mieszkanka gminy Pawłosiów ma orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kierująca została zatrzymana przez funkcjonariuszy i przewieziona do policyjnej izby zatrzymań.

„Policjanci wydziału dochodzeniowo-śledczego wdrożyli tryb przyspieszony, co skutkowało tym, że w ciągu doby od zatrzymania podejrzana usłyszała wyrok. Sąd Rejonowy w Jarosławiu wymierzył 39-latce karę bezwzględnego pozbawienia wolności na okres roku oraz dożywotniego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi” - przekazała asp. szt. Anna Długosz.

Oprócz kary pozbawienia wolności, kobieta musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Sąd zobligował ją do wpłaty 12 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dodatkowo zasądzono nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 15 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że wydany w tej sprawie wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Policja w Jarosławiu apeluje o rozsądek na drodze

„Pamiętaj! Prawo działa szybko i zdecydowanie. Nierozsądna decyzja za kierownicą może w ciągu dwóch dni zmienić twoją sytuację zawodową, finansową i rodzinną. Odpowiedzialność na drodze to nie wybór - to obowiązek każdego kierowcy” - podkreślili funkcjonariusze z Jarosławia.

Pijany kierowca staranował rogatki i uderzył w budynek w Rzeszowie - zobacz zdjęcia:

3

Handlowali podróbkami na live, zgarnęła ich policja. Wartość towaru przekracza 5 mln zł