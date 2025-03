Szok!

Dzieciństwo w PRL-u. Papierosy przy stole, piwo ze sklepu. Beztroskie czasy czy zagrożenie?

Wspomnienia z dzieciństwa w PRL-u to dla wielu osób sentymentalna podróż do czasów beztroski, kiedy dzieci spędzały większość czasu na podwórkach, bawiąc się w klasy, gumę czy podchody. Był to jednak także czas specyficznych realiów - papierosy na stole podczas rodzinnych obiadów czy piwo pite prosto ze sklepu to tylko niektóre z obrazów, które utkwiły w pamięci wielu Polakom.