Niebezpieczna pogoda w Polsce. Ostrzeżenia IMGW. W tych województwach będzie najgorzej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed powodującymi gołoledź marznącymi opadami deszczu lub mżawki. Alerty obejmują województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, podkarpackie, lubelskie, łódzkie i świętokrzyskie oraz część mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i małopolskiego.

W północnym pasie obszaru objętego zagrożeniem ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin wieczornych. Na pozostałym obszarze do godz. 22.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

W mocy pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem wydane dla północnej części województwa pomorskiego. Prędkość wiatru sięgnie do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 16.00 w niedzielę.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.