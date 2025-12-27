Tragiczny poranek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły w wypadkach drogowych

Najważniejsze fakty – poranne wypadki na Pomorzu

Gdynia, ul. Hutnicza (ok. 5:30)

śmiertelny wypadek z udziałem 64-letniego rowerzysty

zderzenie z wyjeżdżającą z bazy śmieciarką

rowerzysta bez kasku i elementów odblaskowych

mężczyzna doznał ciężkiego urazu głowy i zmarł na miejscu

kierowca ciężarówki był trzeźwy

policja zabezpieczyła monitoring i prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora

Kamieniec, DW 212 (ok. 6:50)

potrącenie pieszego przez ciągnik siodłowy

pieszy zginął na miejscu, zgon stwierdził ZRM

droga wojewódzka całkowicie zablokowana

policjanci KPP Lębork wyznaczyli objazdy

trwają czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratora

Śmiertelny wypadek w Gdyni. Zginął 64-letni rowerzysta

Do pierwszego tragicznego zdarzenia doszło około godziny 5:30 na ul. Hutniczej w Gdyni. Podczas wyjazdu śmieciarki z terenu bazy doszło do zderzenia z 64-letnim rowerzystą. Mężczyzna próbował ominąć pojazd, jednak nie udało się uniknąć uderzenia.

Rowerzysta nie miał na sobie elementów odblaskowych ani kasku ochronnego. W wyniku zdarzenia upadł na jezdnię i doznał ciężkiego urazu głowy. Pomimo natychmiastowej pomocy udzielonej przez zespół ratownictwa medycznego, mężczyzna zmarł na miejscu. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci, w tym funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego. Czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono monitoring z pojazdu, wykonano szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, ciężarówki oraz roweru. Kierowca śmieciarki był trzeźwy. Postępowanie w tej sprawie trwa.

Potrącenie pieszego w Kamieńcu

Do drugiego śmiertelnego wypadku doszło około godziny 6:50 w miejscowości Kamieniec na drodze wojewódzkiej nr 212. Kierujący ciągnikiem siodłowym potrącił mężczyznę znajdującego się na drodze. Życia pieszego nie udało się uratować – zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.

Droga została całkowicie zablokowana. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku zorganizowali objazdy i prowadzą czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Okoliczności tego zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane.

Policja apeluje o ostrożność

Po porannych tragediach policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że piesi i rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, a ich widoczność ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza o świcie i po zmroku. Jednocześnie apel kierowany jest także do kierowców, by zachowywali szczególną ostrożność podczas manewrów, wyjazdów z posesji i w miejscach o ograniczonej widoczności.