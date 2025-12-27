W piątkowy wieczór, 26 grudnia, w Kłobucku doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na ulicy Częstochowskiej, będącej fragmentem drogi krajowej nr 43, zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Zdarzenie zakończyło się śmiercią jednego z kierowców.

Do wypadku doszło około godziny 20:30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, kierujący fiatem podczas manewru wyprzedzania innego pojazdu zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z samochodem marki Mini. Siła uderzenia była bardzo duża. Kierowca fiata odniósł poważne obrażenia, które okazały się śmiertelne. Mężczyzna zginął na miejscu, mimo podjętych działań ratunkowych.

Na miejscu przez dłuższy czas pracowały służby ratunkowe oraz policja, która prowadziła czynności mające na celu dokładne ustalenie okoliczności i przebiegu wypadku. Ruch na drodze krajowej nr 43 był utrudniony. Droga została odblokowana po północy. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, rozsądną jazdę oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb pracujących w rejonie zdarzeń drogowych.