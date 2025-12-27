Ostrzeżenie dla jednego z największych polskich miast. Ważny komunikat służb. Unikaj spacerów, parków i plaż

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Pomorzu, obejmujące Trójmiasto i cztery powiaty.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na drogach i w otwartych przestrzeniach, z powodu porywów wiatru do 100 km/h.

Sprawdź, jakie zalecenia wydano dla mieszkańców i turystów oraz do kiedy obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne.

Każdy, kto w sobotę (27 grudnia) przebywał w Trójmieście oraz w powiatach lęborskim, nowodworskim, puckim i wejherowskim, otrzymał alert RCB o treści: „Uwaga! Dziś w nocy i jutro (27/28.12) prognozowany silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek”.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️"Uwaga! Dzis, w nocy i jutro (27/28.12) prognozowany silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek."Alert RCB został przesłany do odbiorców w powiecie: lęborskim, nowodworskim, puckim, wejherowskim oraz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie (woj. pomorskim).

Pomorscy policjanci zalecili dostosowanie prędkości jazdy do warunków, zachowanie większego odstępu od innych pojazdów, zwłaszcza na drogach nadmorskich i mostach, oraz zwracanie uwagi na powalone drzewa, gałęzie i przedmioty na jezdni. Jeśli to możliwe, policja rekomenduje odłożenie podróży w rejonach objętych ostrzeżeniem.

Funkcjonariusze apelują także o unikanie spacerów po parkach, plażach, falochronach, molach i klifach oraz o niezbliżanie się do linii brzegowej, gdzie wysokie fale i silne porywy wiatru mogą stanowić zagrożenie życia. Wskazują również na konieczność zabezpieczenia przedmiotów na balkonach i posesjach oraz śledzenia komunikatów służb. W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

W powiatach lęborskim, wejherowskim, puckim i nowodworskim oraz w Gdyni i Gdańsku średnia prędkość wiatru wyniesie do 60 km/h, w porywach do 100 km/h. Alert drugiego stopnia wydany przez meteorologów pozostanie w mocy do godz. 16 w niedzielę (28 grudnia). Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem wiatr osiągnie prędkość do 45 km/h, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenia te będą aktywne do niedzieli do godz. 11.

Ponadto Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o wydaniu ostrzeżenia hydrologicznego II stopnia dla Wybrzeża zachodniego i wschodniego. W związku z wiatrem sztormowym prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych. Możliwe jest osiągnięcie stanów alarmowych. Alert IMGW pozostanie w mocy do godz. 14 w niedzielę.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.