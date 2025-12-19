Popularność tego imienia drastycznie spadła. Nosi je pierwsza dama

Imię damskie z długą historią i silnym znaczeniem

Moda na imiona zmienia się niemal tak samo szybko jak trendy w ubraniach czy muzyce. Jedne przeżywają prawdziwy boom i przez kilka lat dominują w aktach urodzeń, inne nagle znikają z czołówki, by po dekadach wrócić w odświeżonej, retro wersji. Czy wielki powrót zaliczy również imię Marta, które od 2000 roku notuje drastyczny spadek w kwestii nadań? Bardzo możliwe, lecz na ten moment nie zapowiada się, aby miało wydarzyć się to w najbliższej przyszłości.

Imię Marta: kiedyś w czołówce, dziś poza podium

Dane pokazują wyraźnie, że Marta ma swoje najlepsze lata za sobą. Największą popularnością cieszyła się w latach 80. i 90., kiedy regularnie trafiała do ścisłej czołówki najczęściej nadawanych imion żeńskich w Polsce. Dziś rodzice wybierają je znacznie rzadziej, ustępując miejsca modnym imionom zagranicznym lub tym, które dopiero przeżywają swój powrót po dekadach zapomnienia. Obecnie imię to nosi w Polsce 289 473 osób, a w 2024 roku nazwano tak 273 dziewczynki. W porównaniu z rokiem 2000, gdy nazwano tak 3050 noworodków, widać, że popularnośc imienia maleje.

Mimo spadku popularności Marta wciąż mocno funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Nosi je wiele znanych Polek - aktorek, dziennikarek czy artystek - a także pierwsza dama Polski, co nadaje mu prestiżowy, elegancki wymiar. Widzimy jednak, że nawet obecność imienia na najwyższych salonach nie zawsze wystarcza, by przywrócić mu dawną modę.

Znaczenie i pochodzenie imienia Marta

Imię Marta ma bardzo długą i bogatą historię. Wywodzi się z języka aramejskiego - od słowa martha, które oznacza panią, gospodynię lub władczynię domu. Już samo znaczenie wskazuje na osobę zaradną, odpowiedzialną i opiekuńczą, dbającą o porządek i bliskich.

Dodatkowo w tradycji chrześcijańskiej św. Marta uznawana jest za patronkę gospodyń domowych, kucharek i hotelarzy, co dodatkowo utrwaliło skojarzenia imienia z gościnnością, troską i obowiązkowością.