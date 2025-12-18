Już po pogrzebie Pawła Hartlieba. Były partner Doroty Szelągowskiej spoczął w rodzinnym grobie. Tak pożegnała go mama

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-12-18 16:22

Paweł Hartlieb zmarł niespodziewanie 3 grudnia, a 15 dni później odbył się jego pogrzeb. Piosenkarz i aktor został pożegnany podczas skromnej, ale wzruszającej ceremonii. 18 grudnia w samo południe odbyła się msza żałobna, a następnie prochy artysty, umieszczone w wyjątkowej, drewnianej urnie, zostały odprowadzone na warszawski cmentarz Bródnowski. Hartlieb spoczął w rodzinnym grobie. "Pierworodnemu, Kochanemu Kochający Tata" - można był przeczytać na jednym z wieńców, które na nim położono. Piosenkarza pożegnała też mama.

Super Express Google News

Paweł Hartlieb zmarł 3 grudnia, niespełna 3 miesiące po swoich 51. urodzinach. Informację przekazała Fundacja dla Gawędy.

Z przykrością przekazujemy smutną wiadomość. W środę rano 3 grudnia odszedł nasz przyjaciel, dobry kolega, wieloletni (1983-1994) członek Zespołu Gawęda - można przeczytać na facebookowym profilu instytucji.

Przyjaciele zmarłego z Gawędy dodali:

Paweł Hartlieb odszedł w wieku 51 lat, pozostawiając po sobie nie tylko dorobek sceniczny, lecz także wspomnienia wszystkich, którzy mieli szczęście poznać jego wrażliwość, talent i charyzmę. Kochany Pawle dziękujemy za wszystkie wspólnie wyśpiewane nuty i wytańczone kroki!

Zobacz także: Skromny pogrzeb Pawła Hartlieba. Drewniana urna i czarno-białe zdjęcie. Tak pożegnano 51-letniego muzyka

Wzruszające ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie i pochówek Hartlieba, prywatnie byłego partnera Doroty Szelągowskiej i ojca ich jedynego dziecka - Antoniego Sztaby (młody aktor przyjął nazwisko ojczyma - Adama Sztaby) odbyły się 18 grudnia w Warszawie. Najpierw muzyka wspominano podczas skromnej uroczystości kościelnej.

Mszę żałobną odprawiono w kościele pw. św. Antoniego z Padwy, a później nastąpiło odprowadzenie prochów zmarłego do rodzinnego grobu na cmentarzu Bródnowskim. Początkowo zakładano, że msza odbędzie się w innej świątyni, jednak dwa dni przed ceremonią zmieniono miejsce i godzinę uroczystości.

Z uwagi na liczne głosy potwierdzające chęć wzięcia udziału w ostatnim pożegnaniu Pawła, konieczna była zmiana miejsca odprawienia Mszy pogrzebowej. W imieniu Rodziny Pawła przekazujemy podziękowania za słowa otuchy i wszelkie wsparcie w tym trudnym czasie - czytamy na facebookowym profilu Fundacji dla Gawędy.

Zobacz także: Antoni Sztaba to syn Szelągowskiej, ale nie Adama Sztaby. Jego ojcem jest kto inny! Ale noszą to samo nazwisko

Spoczął w rodzinnym grobie

Pawła Hartlieba pożegnali najbliżsi - rodzina i przyjaciele. W nekrologu robili to "pogrążeni w głębokim smutku Mama, Tata i Bracia". W kościele można było zauważyć piękną wiązankę z napisem na szarfie: 

Pierworodnemu, Kochanemu Kochający Tata.

W kościele wieńców nie było wiele, a ceremonia była skromna, ale wzruszająca. Później żałobnicy przeszli na cmentarz. Prochy artysty zostały pochowane w wyjątkowej, drewnianej urnie, na której widniały informacje o jego imieniu, nazwisku, dacie śmierci oraz wieku.

Zobacz także: Tak teraz wygląda grób Agnieszki Maciąg. Napis na wieńcu od męża i dzieci chwyta za serce

Grób Hartlieba został pokryty czerwonymi i jasnymi wiązankami. Miejsce pochówku możecie zobaczyć w GALERII.

No to lekkiego spania życzę ci Syneczku. Mamusia - widnieje na jednej ze wstążek, jaką ozdobiono kwiaty.

Te słowa mamy Pawła łamią serce. Brat pożegnał go słowami:

Żegnaj mój kochany braciszku.

Zobacz także: Ostatnie pożegnanie Pawła Hartlieba. Rodzina aktora podała datę i miejsce pogrzebu. Zaszła zmiana!

Zobacz więcej zdjęć. Dzieci Agnieszki Maciąg oddały hołd ukochanej mamie. Dla nich nie była gwiazdą

Dorota Szelągowska o rozwodzie. "Wolę nie być katoliczką, niż być hipokrytką"
Ostatnie pożegnanie Agnieszki Maciąg
61 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOROTA SZELĄGOWSKA
POGRZEBY GWIAZD
NIE ŻYJE
POGRZEB