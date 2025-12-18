Już po pogrzebie Pawła Hartlieba. Były partner Doroty Szelągowskiej spoczął w rodzinnym grobie. Tak pożegnała go mama

Paweł Hartlieb zmarł 3 grudnia, niespełna 3 miesiące po swoich 51. urodzinach. Informację przekazała Fundacja dla Gawędy.

Z przykrością przekazujemy smutną wiadomość. W środę rano 3 grudnia odszedł nasz przyjaciel, dobry kolega, wieloletni (1983-1994) członek Zespołu Gawęda - można przeczytać na facebookowym profilu instytucji.

Przyjaciele zmarłego z Gawędy dodali:

Paweł Hartlieb odszedł w wieku 51 lat, pozostawiając po sobie nie tylko dorobek sceniczny, lecz także wspomnienia wszystkich, którzy mieli szczęście poznać jego wrażliwość, talent i charyzmę. Kochany Pawle dziękujemy za wszystkie wspólnie wyśpiewane nuty i wytańczone kroki!

Wzruszające ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie i pochówek Hartlieba, prywatnie byłego partnera Doroty Szelągowskiej i ojca ich jedynego dziecka - Antoniego Sztaby (młody aktor przyjął nazwisko ojczyma - Adama Sztaby) odbyły się 18 grudnia w Warszawie. Najpierw muzyka wspominano podczas skromnej uroczystości kościelnej.

Mszę żałobną odprawiono w kościele pw. św. Antoniego z Padwy, a później nastąpiło odprowadzenie prochów zmarłego do rodzinnego grobu na cmentarzu Bródnowskim. Początkowo zakładano, że msza odbędzie się w innej świątyni, jednak dwa dni przed ceremonią zmieniono miejsce i godzinę uroczystości.

Z uwagi na liczne głosy potwierdzające chęć wzięcia udziału w ostatnim pożegnaniu Pawła, konieczna była zmiana miejsca odprawienia Mszy pogrzebowej. W imieniu Rodziny Pawła przekazujemy podziękowania za słowa otuchy i wszelkie wsparcie w tym trudnym czasie - czytamy na facebookowym profilu Fundacji dla Gawędy.

Spoczął w rodzinnym grobie

Pawła Hartlieba pożegnali najbliżsi - rodzina i przyjaciele. W nekrologu robili to "pogrążeni w głębokim smutku Mama, Tata i Bracia". W kościele można było zauważyć piękną wiązankę z napisem na szarfie:

Pierworodnemu, Kochanemu Kochający Tata.

W kościele wieńców nie było wiele, a ceremonia była skromna, ale wzruszająca. Później żałobnicy przeszli na cmentarz. Prochy artysty zostały pochowane w wyjątkowej, drewnianej urnie, na której widniały informacje o jego imieniu, nazwisku, dacie śmierci oraz wieku.

Grób Hartlieba został pokryty czerwonymi i jasnymi wiązankami. Miejsce pochówku możecie zobaczyć w GALERII.

No to lekkiego spania życzę ci Syneczku. Mamusia - widnieje na jednej ze wstążek, jaką ozdobiono kwiaty.

Te słowa mamy Pawła łamią serce. Brat pożegnał go słowami:

Żegnaj mój kochany braciszku.

