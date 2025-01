Antoni Sztaba powoli wyrasta na gwiazdę - w odcięciu od popularnego ojczyma Adama Sztaby, po którym nosi nazwisko, i jeszcze bardziej znanej mamy. Młody Sztaba jest bowiem dzieckiem Doroty Szelągowskiej, dekoratorki wnętrz, która zrobiła karierę w telewizji. Wiele lat temu Adam i Dorota byli parą, później małżeństwem. I wspólnie wychowywali małego Antka.

W końcu jednak doszło do rozwodu, a każde z eksmałżonków poszło w swoją stronę. Szelągowska ułożyła sobie życie prywatne na nowo, urodziła córkę. Jej były partner unieważnił ślub kościelny, który w 2013 r. zawarł z Dorotą, ożenił się powtórnie i został ojcem. Ale wciąż łączy ich Antoni.

Dorota Szelągowska po raz pierwszy wyszła za mąż za Pawła Hartlieba. Małżonkom w 2001 r. urodził się syn, jednak już niebawem ich związek przestał istnieć. W 2002 r. Dorota związała się z Adamem Sztabą, z którym, po ponad dekadzie wspólnego życia, wzięła ślub. Niestety ratowanie związku w ten sposób nikomu nie wyszło na dobre. Dwa lata później, w 2015 r. partnerzy byli już po rozwodzie, a Sztaba od roku zaangażowany był w relację z inną kobietą.

W 2016 r. kompozytor po raz pierwszy został ojcem - na świat przyszedł mały Leopold. Choć to pierwsze dziecko Adama, jego nazwisko nosi również syn Szelągowskiej, dla którego Sztaba przez wiele lat był ojcem.

Adam pojawiał się z Antonim na wydarzeniach show-biznesowych przeznaczonych dla dzieci, gdzie wspólnie pozowali do zdjęć. Byli dla siebie niczym ojciec i syn, ale nie łączyło ich pokrewieństwo biologiczne.

Jak w wywiadach wyjaśniała Szelągowska, biologiczny ojciec Antoniego pozwolił na zmianę nazwiska chłopca.

Antek, odkąd skończył rok, był wychowywany przez Adama Sztabę, mojego byłego męża, który przejął nad nim opiekę. I kiedy miał 14-15 lat, zmienił nazwisko na nazwisko Adama. Jego biologiczny tata wyraził na to zgodę i Antek od tamtego momentu nosi nazwisko swojego przybranego taty, który go wychował - opowiadała Szelągowska w rozmowie z Jastrząb Post.

Od tamtego czasu minęło już kilka lat. Antoni Sztaba wyrósł i jest dorosłym mężczyzną, który robi karierę. Gra w serialach i teatrze, a ostatnio pokazał się "na ściance" podczas promowania serialu "Przesmyk" platformy Max. Niektórzy zarzucają młodemu Sztabie, że odniósł sukces, bo ma znaną mamę i nazwisko kojarzone przez innych.

Już się do tego bardzo przyzwyczaiłem. To jest rzecz nieuchronna, bo wiadomo, że ludzie wolą zobaczyć co tam u czyjegoś sławnego syna, niż po prostu jakiegoś chłopaka, który sobie dopiero coś zaczyna i rozumiem, że to jest atrakcyjniejsze. Nie chcę już się wypierać, bo miałem taki moment, kiedy myślałem, że źle zrobiłem, że to wybrałem, bo czytałem komentarze właśnie od ludzi, którym się wydaje, że wszystko mi tutaj załatwiła mama, a tak nie jest. Jestem nepodzieckiem na pełnej - podsumował z ironią podczas rozmowy z Plejadą.