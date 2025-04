"Taniec z Gwiazdami". Taka wiadomość od Rafała Maseraka przed ćwierćfinałem. Wskazał dwoje uczestników!

Jeszcze nie opadły emocje po ostatnim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami", a tu nadeszła taka wiadomość od Rafała Maseraka. Przed ćwierćfinałem zasłużony juror "TzG" wydał werdykt i wskazał dwie wyróżniające się uczestniczki. Czy to właśnie one znajdą się w wielkim finale show Polsatu? Wiele na to wskazuje.