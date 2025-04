Agnieszka Kaczorowska i Fikip Gurłacz. Takie mają relacje

Agnieszka Kaczorowska - mimo że w programie "Taniec z Gwiazdami" pełni rolę tancerki, a nie gwiazdy, to i tak - czy się komuś to podoba, czy nie - jest jedną z największych gwiazd show. Pomiędzy nią a jej parkietowym partnerem - Filipem Gurłaczem - panuje taneczna chemia. Wydaje się, że dobrze dogadują się też towarzysko, o czym świadczyć może choćby to, że aktor bez wiedzy tancerki "majstrował" przy jej telefonie. Malo tego, internauci zaczęli nawet plotkować o romansie Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza, co jest oczywiście totalną bzdurą. Odniosła się do nich nawet żona aktora.

Dużo nagłówków pojawia mi się na Facebooku. Na nagłówkach się najczęściej kończy. Nie chcę się odnosić do opinii ludzi. Mamy wolność w internecie i ludzie mogą komentować, co chcą i jak chcą

- stwierdziła na chłodno Małgorzata Patryn-Gurłacz. Po ostatnim odcinku programu "Taniec z gwiazdami" znów jest głośno o jej mężu i Agnieszce Kaczorowskiej.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz dali popis. Rafał Maserak wypalił o godności

Ostatecznie z rywalizacją w "TzG" pożegnała się para Michał Barczak - Magdalena Tarnowska. To nie ich występ jednak wzbudził największe emocje, tylko właśnie popisy, które zaserwowała Agnieszka Kaczorowska z Filipem Gurłaczem. Jurorzy byli oczarowani.

Jestem zauroczona połączeniem twojej siły, mocy, kręgosłupa taneczno-fizycznego, łobuziaka z niesamowitą delikatnością i troską o twoją partnerkę

- zachwycała się Iwona Pavlović, a Rafał Maserak nagle wypalił o godności!

Ta cza-cza była zatańczona z godnością

- podkreślił. Co ciekawe, nieco wcześniej Ewa Kasprzyk usłyszała, że Filip Gurlacz życzył tanecznej partnerce, aby bawiła się dobrze.

Baw się dobrze i z godnością

- uzupełnił aktor. Para Filip Gurłacz - Agnieszka Kaczorowska zainkasowała maksymalne 40 punków od jury i pewnie zameldowała się w ćwierćfinale programu "Taniec z Gwiazdami".

