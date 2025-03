"Taniec z Gwiazdami". Nagłe ogłoszenie Kaczorowskiej: Gurłacz jest pierwszym mężczyzną, który jej TO zrobił!

Sygnał do hejterów?

Zaczęło się od tego, że na profilu Agnieszki Kaczorowskiej na Instagramie pojawiło się bardzo dziwne zdjęcie Filipa Gurłacza. Bożenka z "Klanu" uznała, że musi to wszystko wyjaśnić. IO z tego wszystkiego powiedziała może nawet o kilka słów za dużo...

Seksowne piruety w "Tańcu z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska wróciła jako tancerka do "Tańca z Gwiazdami" po kilku latach przerwy. W międzyczasie nie "gryzła się w język" oceniając show i jurorów. Sama miała chrapkę, aby zasiąść w gronie oceniających występy, ale jak nic z tego nie wyszło, puściły jej nerwy. Czas jednak leczy rany, Kaczorowska znów tańczy, a jej relacja z partnerem, Filipem Gurłaczem nie schodzi z ust komentatorów. Nagranie z soboty, 29 marca na pewno tę atmosferę podgrzeje! Co się wydarzyło między nimi na próbach?

Kiedy Filip Gurłacz pojawił się w "Tańcu z Gwiazdami" został przedstawiony jako "polski James Dean", legendarny gwiazdor filmu "Buntownik bez powodu". Aktor przyznał, że kilka lat temu "upadł na moralne dno". Na szczęście narodziny dziecka i miłość żony, także aktorki, "postawiły go do pionu i teraz jest po prostu porządnym, uczciwym facetem. Ale tańce z Kaczorowską do grzecznych niekoniecznie należą...

Tak się zabawiają Kaczorowska z Gurłaczem

Tuż przed piątym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" gwiazdy ćwiczą swoje układy już w strojach, odpowiednich butach, makijażu, tak aby w niedzielny wieczór wszystko wypadło doskonale. Podczas przerw odpoczywają, a niektórzy świetnie się bawią.

Otóż Filip Gurłacz, bez zgody Agnieszki Kaczorowskiej wszedł na jej konto na Instagramie i wrzucił swoje zdjęcie. Fotka błyskawicznie zniknęła, ale Bożenka z "Klanu" poczuła potrzebę wyjaśnienia fanom, co się stało.

Kaczorowska: Poprzednia "storka", a w zasadzie zdjęcie na moim Insta nStory pojawiło się tam dlatego, że Filip wziął mój telefon... Gurłacz: Bo nie miałem swojego telefonu i powiedziałem: Agnieszka daj mi swój telefon. I zobaczyłem tam napis, a ja jestem prosty chłopak, "zrób sobie zdjęcie i oznacz nas na Instagramie"... K: Filip jest pierwszą osobą, która wstawia coś... G: ... na twojego Insta sam, bez twojej kontroli, wiedzy? K: No... To jest jakiś inny poziom relacji, Filip...

