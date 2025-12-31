Dramat w sylwestra. Pożar kamienicy w centrum miasta

Grzegorz Kluczyński
2025-12-31 21:55

We wtorek, 31 grudnia wieczorem do puckich ratowników trafiło zgłoszenie o pożarze w kamienicy w centrum miasta. Do akcji gaśniczej, niełatwej na najwyższym piętrze budynku, wyjechało aż 10 zastępów strażaków!

Pożar w kamienicy w Pucku

Służby otrzymały zgłoszenie przed godziną 18:00. Pożar wybuchł na poddaszu w kamienicy przy ul. 10 Lutego.

- Na miejscu 6 zastępów straży pożarnej. Kolejne są w drodze. Na ten moment pożar nie jest opanowany – przekazał krótko po godz. 18:30, w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” mł. kpt. Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Osiem osób opuściło budynek przed przyjazdem służb. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

10 zastępów straży pożarnej w akcji! Trwa dogaszanie pożaru

Ogółem w interwencji uczestniczyło, co najmniej 10 zastępów straży pożarnej. Według relacji z godziny 19:00 od dyżurnego wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa, pożar, jaki ogarnął jedno z mieszkań na szczytowej kondygnacji kamienicy nie został jeszcze zlokalizowany, a akcja gaśnicza jest w toku.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jakie były przyczyny pożaru.

