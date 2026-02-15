Wielkie rozczarowanie w Gdańsku

To miał być dzień pełen emocji, cosplayu i gier, a zamiast tego tysiące fanów fantastyki musiało obejść się smakiem. Finałowy dzień festiwalu Remcon 2026 został nagle odwołany. Decyzja spadła na uczestników jak grom z jasnego nieba, przerywając zabawę w obiekcie AmberExpo. Co dokładnie się wydarzyło, że operator musiał podjąć tak radykalne kroki?

Nocny alarm w AmberExpo

Wszystko rozegrało się w nocy z soboty na niedzielę. Sytuacja była na tyle poważna, że nie było mowy o zwłoce. Jak wynika z informacji przekazanych przez zarządców obiektu, systemy monitorujące bezpieczeństwo hal zaczęły wysyłać alarmujące komunikaty. Czy groziła katastrofa budowlana? Warunki atmosferyczne okazały się bezlitosne.

"Międzynarodowe Targi Gdańskie informują o odwołaniu trzeciego dnia wydarzenia Remcon, zaplanowanego na niedzielę 15 lutego 2026 roku w obiekcie AMBEREXPO w Gdańsku, ze względu na niepokojące sygnały z systemów monitorujących bezpieczeństwo hal oraz trudne warunki atmosferyczne. Bezpieczeństwo uczestników i wystawców jest naszym najwyższym priorytetem"

- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Okazuje się, że mimo styczniowego odśnieżania dachu, natura znów pokazała swoją siłę. Czujniki odpowiedzialne za stabilność konstrukcji zareagowały w nocy, wskazując na nieprawidłowości. Ryzyko było zbyt duże, by wpuścić do środka tłumy ludzi. Operator obiektu nie pozostawia złudzeń co do powagi sytuacji.

"W nocy z soboty (14 lutego) na niedzielę (15 lutego) wskazał nieprawidłowości, których nie można było zignorować - dalsze szczegóły pojawią się po dokładnej analizie sytuacji. (...) ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne została podjęta decyzja o odwołaniu trzeciego dnia Remconu oraz wyprowadzeniu z hal wystawców i obsługi wydarzenia."

Ewakuacja i koniec zabawy

Organizatorzy samego Remconu byli zmuszeni podporządkować się decyzji zarządcy hali. W niedzielny poranek, jeszcze przed godziną 9:00, wydali krótki komunikat, potwierdzając najgorszy scenariusz dla uczestników.

"Decyzją operatora placówki AMBEREXPO, trzeci dzień Festiwalu Remcon (niedziela 15.02) został odwołany. Podamy więcej informacji wkrótce."

Wystawcy opuścili hale w sposób uporządkowany, a służby czuwały nad tym, by nikomu nie stała się krzywda. Priorytetem było życie i zdrowie ludzi znajdujących się wewnątrz.

"Podkreślamy, że wyjście wystawców z hal odbywa się w spokojny sposób, bez zagrożenia dla kogokolwiek. Wszystkie procedury bezpieczeństwa zostały wprowadzone zgodnie z planem, a personel oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo działają profesjonalnie i skutecznie." - czytamy w informacji na stronie MTG.

Fani wściekli? Pytają o pieniądze

Informacja o odwołaniu imprezy błyskawicznie rozniosła się po mediach społecznościowych, wywołując lawinę komentarzy. Rozczarowanie miesza się ze zrozumieniem, ale coraz głośniej wybrzmiewają pytania o finanse. Uczestnicy, którzy często pokonali setki kilometrów, zostali z niczym. Czy odzyskają pieniądze?

"Będzie zwrot pieniędzy?" - pyta krótko jeden z internautów.

Inna z uczestniczek zwraca uwagę na szerszy problem, który dotyka wielu przyjezdnych:

"Aż jestem ciekawa czy będzie jakaś rekompensata. Niestety wiele osób prócz biletu poniosło koszta noclegu, dojazdu etc. Ale wiadomo bezpieczeństwo jest najważniejsze."

Na tę chwilę sprawa rekompensat pozostaje wielką niewiadomą. Organizatorzy nie przedstawili jeszcze konkretnego planu zwrotów za niedzielne bilety czy karnety. Fanom pozostaje jedynie czekać na kolejne komunikaty i liczyć na uczciwe rozwiązanie tej trudnej sytuacji.

Miał być wielki finał

Strata jest tym bardziej bolesna, że tegoroczny program zapowiadał się imponująco. Remcon to nie tylko stoiska, to prawdziwe święto fanów mangi i gier. W nowej hali czekało ponad 170 wystawców, strefy VR i spotkania z twórcami. Największy żal budzi jednak odwołanie finału konkursu cosplay, który co roku przyciągał tłumy i był wizytówką festiwalu.