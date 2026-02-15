Kiedyś na religię chodziła cała klasa. Dziś wielu uczniów rezygnuje z przedmiotu

Jeszcze kilkanaście lat temu Polska była krajem, w którym na lekcje religii uczęszczała niemal cała klasa. 15–20 lat temu udział w tych zajęciach był standardem. Na przedmiot ten uczęszczała niemalże cała klasa! Wyjątkiem byli uczniowie z rodzin, w których praktykowano inną religię. Na przestrzeni lat tendencja ta zaczęła się zmieniać. Dziś w niektórych szkołach na religię nie chodzi już ponad połowa uczniów w klasie. A warto zaznaczyć, że przedmiot ten ma obecnie mniej godzin tygodniowo niż jeszcze kilka lat temu.

Od roku szkolnego 2024/2025 ocena z religii i etyki nie jest już wliczana do średniej ocen na świadectwie. We wrześniu 2025 roku wprowadzono kolejną istotną zmianę. Wymiar zajęć ograniczono do jednej godziny tygodniowo (tak samo w przypadku etyki). Lekcje odbywają się tuż przed lub po obowiązkowych zajęciach, co ma usprawnić organizację dnia zarówno szkołom, jak i rodzicom. Dopuszczono także łączenie uczniów z różnych klas w jednej grupie.

Z ogólnopolskich badań CBOS wynika, że jeszcze w 2010 roku na lekcje religii uczęszczało 93% badanych uczniów. Przez niemal dekadę odsetek ten spadł do 70%. W ostatnich latach poziom ten utrzymuje się na wyraźnie niższym poziomie. Jak na tym tle wypada Trójmiasto? Ilu uczniów uczęszcza na religię i w których szkołach frekwencja jest najwyższa, a w których najniższa?

Szokujące dane z Trójmiasta. Coraz mniej uczniów wybiera religię, zwłaszcza w starszych klasach

Dane z 2025 roku publikowane przez portal trójmiasto.pl pokazują wyraźne różnice między miastami i etapami edukacji w największych miastach na Pomorzu. W Gdańsku na religię uczęszcza niespełna 49% wszystkich uczniów. W szkołach podstawowych jest to aż ok. 67%, podczas gdy w ponadpodstawowych już tylko 21%.

W Gdyni łącznie na religię chodzi 45,96% uczniów. 4,35% wybiera etykę, a niemal połowa, bo 49,69% nie uczestniczy w żadnych z tych zajęć.

Sopot potwierdza ten trend spadkowy: w klasach IV–VIII szkół podstawowych na religię uczęszcza 43,16% uczniów, natomiast w szkołach ponadpodstawowych już tylko 14,86%. Z danych wynika, że im wyższy etap edukacji, tym wyraźnie mniejsze zainteresowanie tym przedmiotem.

Dane Kościoła pokazują wyraźny spadek uczniów uczęszczających na lekcje religii w całej Polsce

Z kolei z najnowszych danych Instytutu Statystyk Kościoła Katolickiego wynika, że w ciągu siedmiu ostatnich lat odsetek uczniów w całej Polsce uczęszczających na zajęcia spadł o prawie 14 punktów procentowych.

W roku szkolnym 2018/2019 na religię chodziło 85,4 proc. uczniów. Rok później odnotowano wzrost do 92,6 proc., jednak od tego momentu wskaźniki zaczęły systematycznie spadać. W 2020/2021 było to już 80,6 proc., w kolejnym roku 77,4 proc., następnie 75,4 proc., a w roku 2023/2024 – 74 proc. Najnowsze dane Kościoła za rok szkolny 2024/2025 wskazują, że na religię uczęszcza 71,7 proc. uczniów.

