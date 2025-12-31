4-letni Mareczek zginął na placu zabaw. Siedem osób odpowie za śmierć dziecka w przedszkolu!

Dyrektor i jego zastępca przed sądem! Umyślne narażenie dzieci na niebezpieczeństwo?

Dwoje podejrzanych – dyrektor przedszkola i jego zastępca – usłyszało zarzut umyślnego narażenia wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola (łącznie 229) na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca. Pozostali podejrzani usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci tego dziecka.

Szokujące ustalenia śledztwa! Plac zabaw zbudowany na zbiorniku na nieczystości!

W toku śledztwa ustalono, że w prywatnym przedszkolu w Zabierzowie pod Krakowem wiosną 2018 r. zakończono budowę placu zabaw i oddano go do użytku. Inwestycja nie została jednak przeprowadzona prawidłowo, a w szczególności nie zabezpieczono należycie otworów zbiornika na nieczystości, nad którym znajdował się plac zabaw.

Tragiczny finał! 4-latek wpadł do zbiornika i utonął. Grozi im do pięciu lat więzienia

Pod koniec września 2023 r. – ustalono w trakcie śledztwa – doszło do zapadnięcia się płyty OSB przykrywającej otwór zbiornika. 28 września 2023 roku wpadł do niego czterolatek, w wyniku czego dziecko poniosło śmierć w następstwie utonięcia. Oskarżonym grożą kary do pięciu lat więzienia.

