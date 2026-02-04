Szczęście uśmiechnęło się do gracza z Krakowa. Padła wielka wygrana Eurojackpot

W losowaniu Eurojackpot z 3 lutego 2026 roku padła wygrana IV stopnia warta 559 602,40 zł. Szczęśliwy los zakupiono w punkcie sprzedaży w Krakowie przy ulicy Norymberskiej 1.

Była to najwyższa wygrana, jaka padła w Polsce podczas tego losowania.

Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki i piątki, a gra polega na typowaniu 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 euronumerów.

Wielka wygrana w Eurojackpot w Krakowie. Szczęśliwiec zgarnął ponad pół miliona złotych

Emocje po wtorkowym losowaniu Eurojackpot z pewnością jeszcze nie opadły, zwłaszcza w jednym z krakowskich punktów sprzedaży. To właśnie tam, przy ulicy Norymberskiej 1, ktoś kupił los, który okazał się przepustką do wielkich pieniędzy. Wygrana IV stopnia, warta dokładnie 559 602,40 zł, trafiła do jednej osoby. Jak informuje Totalizator Sportowy, była to najwyższa wygrana odnotowana w Polsce podczas losowania 3 lutego 2026 roku.

Kwota przekraczająca pół miliona złotych to prawdziwa fortuna, która otwiera przed zwycięzcą ogromne możliwości. Dla wielu Polaków taka wygrana oznacza finansową rewolucję i szansę na realizację najskrytszych marzeń. Suma 559 602,40 zł pozwala na całkowitą spłatę kredytu hipotecznego czy zakup nowego mieszkania. To także możliwość nabycia luksusowego samochodu, o jakim do tej pory można było jedynie marzyć.

Na czym polega Eurojackpot?

Eurojackpot to jedna z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce i Europie. Zasady są proste, ale warto je dobrze poznać, zanim zagra się pierwszy raz.

W Eurojackpot typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 dodatkowe liczby (tzw. euronumery) z 12. Aby wygrać, trzeba trafić odpowiednią kombinację liczb w losowaniu. W Eurojackpot jest 12 stopni wygranych – od trafienia 2 euronumerów aż po główną wygraną za trafienie wszystkich 7 liczb (5 + 2). Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki i piątki.