Ma czerwony kask i niebieski plecak. Zaginął w Walentynki w Tatrach. „Szedł na Orlą Perć od Zawratu”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-02-15 14:59

W Tatrach zaginął młody chłopak. Z opisu wynika, że ma czerwony kask i niebieski plecak. W sobotę, 14 lutego, był widziany ostatni raz jak szedł na Orlą Perć od Zawratu. Od godz. 14 nie daje oznak życia. Ślad po nim zaginął. Każda informacja jest na wagę złota!

W Tatrach zaginął młody mężczyzna

i

Autor: Tatromaniak/Facebook/ Facebook W Tatrach zaginął młody mężczyzna
  • W Tatrach zaginął młody mężczyzna, ostatni kontakt z nim był 14 lutego (Walentynki) około godziny 14:00.
  • Chłopak miał na sobie czerwony kask i niebieski plecak, szedł na Orlą Perć od Zawratu. Mógł mieć na sobie także białą puchową kurtkę.
  • TOPR i policja zostały poinformowane o zaginięciu i prowadzą poszukiwania.

Tatry. Zaginął młody chłopak

Tatromaniak, czyli serwis miłośników Tatr wszczął alarm. W Walentynki w górach zaginął młody chłopak. „Czy mijał się ktoś 14.02. z chłopakiem z czerwonym kaskiem i niebieskim plecakiem jak na załączonym zdjęciu? Szedł na Orlą Perć od Zawratu. Ostatnio kontaktował się o godzinie 14:00. Będę wdzięczna za każdą informację. Mógł zmienić kurtkę na białą puchową” - przekazali w mediach społecznościowych, prosząc o pomoc w poszukiwaniach.

Jak czytamy we wpisie, TOPR i policja są już poinformowani o sytuacji.

Polecany artykuł:

Małopolska ma nowego milionera! Pod Krakowem padła szóstka Lotto, gracz zgarnął…

Każda informacja jest ważna

Informacje o zaginięciu chłopaka udostępnił m.in. Damian Żurawski, polityk z Sosnowca, znany ze swojej działalności na rzecz potrzebujących. „Jeśli ktoś z Was był wczoraj w górach, mijał go na szlaku, ma zdjęcia z trasy, nagrania z kamerki, każda informacja może mieć znaczenie. Proszę, pomóżcie to rozprzestrzenić. W takich sytuacjach naprawdę liczy się czas” - apeluje.

Polecany artykuł:

Zofia przyjechała z USA, by opiekować się mężem. Pasierb zamordował ją w owczar…
Słowackie Tatry Wysokie pozytywnie zaskoczyły turystów
Sonda
Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TATRY
ZAGINIĘCIE