Ma czerwony kask i niebieski plecak. Zaginął w Walentynki w Tatrach. „Szedł na Orlą Perć od Zawratu”

W Tatrach zaginął młody mężczyzna, ostatni kontakt z nim był 14 lutego (Walentynki) około godziny 14:00.

Chłopak miał na sobie czerwony kask i niebieski plecak, szedł na Orlą Perć od Zawratu. Mógł mieć na sobie także białą puchową kurtkę.

TOPR i policja zostały poinformowane o zaginięciu i prowadzą poszukiwania.

Tatry. Zaginął młody chłopak

Tatromaniak, czyli serwis miłośników Tatr wszczął alarm. W Walentynki w górach zaginął młody chłopak. „Czy mijał się ktoś 14.02. z chłopakiem z czerwonym kaskiem i niebieskim plecakiem jak na załączonym zdjęciu? Szedł na Orlą Perć od Zawratu. Ostatnio kontaktował się o godzinie 14:00. Będę wdzięczna za każdą informację. Mógł zmienić kurtkę na białą puchową” - przekazali w mediach społecznościowych, prosząc o pomoc w poszukiwaniach.

Jak czytamy we wpisie, TOPR i policja są już poinformowani o sytuacji.

Każda informacja jest ważna

Informacje o zaginięciu chłopaka udostępnił m.in. Damian Żurawski, polityk z Sosnowca, znany ze swojej działalności na rzecz potrzebujących. „Jeśli ktoś z Was był wczoraj w górach, mijał go na szlaku, ma zdjęcia z trasy, nagrania z kamerki, każda informacja może mieć znaczenie. Proszę, pomóżcie to rozprzestrzenić. W takich sytuacjach naprawdę liczy się czas” - apeluje.

