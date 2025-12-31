Sylwester z Polsatem 2025. Zenek Martyniuk jako pogodynka! "Żeby tylko się nie rozbierać do naga i nie biegać po mrozie"

Zenek Martyniuk wystąpił 31 grudnia 2025 roku podczas imprezy sylwestrowej w Polsacie. Zanim wyszedł na scenie zrobił oddzielne show. Opowiedział jaka jest atmosfera, ale i odniósł się także do warunków pogodowych. No i znów dał czadu, stwierdzając, że jest ledwo na minusie, ale jemu nic nie przeszkadza. A potem na zawołanie zrobił układ taneczny do "Mandaciku". Poznajcie szczegóły.

Zenek Martyniuk znany jest ze swoich niebanalnych powiedzonek. Król disco polo jest już cytowany, jako autor słów: "Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże". W sylwestrową noc 2025, tuż przed występem na scenie Polsatu, nów dał czadu, Tym razem odniósł się do warunków pogodowych i wcale na tym nie skończył.

Zenek Martyniuk nie chce biegać nago po mrozie

Dziennikarze zapytali Zenka Martyniuka o warunki pogodowe, czy nie będzie zbyt zimno na scenie, podczas występów. Ubrany w puchową kurtkę gwiazdor zbył temat, pokazują, że jemu żadna temperatura nie straszna. Zenek wyjaśnił, że nawet jest minusowa temperatura, to nie wielka i dodał: 

Żeby tylko się nie rozbierać do naga i nie biegać po mrozie

Zenek Martyniuk tańczy i śpiewa "Mandacik"

Następnie Martyniuk zatańczył i zaśpiewał improwizowany układ choreograficzny do swojego ostatniego hitu "Mandacik". Humor królowi disco polo zdecydowanie dopisywał!

Podczas Sylwestra z Polsatem 2025 wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki tanecznej i Thomas Anders from Modern Talking & Band. 31 grudnia w Toruniu n scenie pojawiła się plejada gwiazd - Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u’Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar 🔥

Szampańskie tańce w Toruniu

Zabawa była naprawdę szampańska i nie zabrakło gigantów polskiej muzyki tanecznej i oczywiście gwiazdy z zagranicy. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów zaśpiewali oczywiście Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

