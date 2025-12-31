Tuż przed sylwestrem eks mąż zaatakował Magdaleną Narożną! Dał jej zakaz wykonywania hitów? "To co ona będzie śpiewała w sylwestra"?

Konflikt wokół zespołu Piękni i Młodzi wchodzi w kolejną, bardzo ostrą fazę. Opublikowane właśnie oświadczenie wytwórni Vanila Records, podpisane przez Krzysztofa Boguckiego, ponownie rozpaliło spór o prawa do największych przebojów grupy i jasno wskazuje, kto – zdaniem wydawcy – może je wykonywać.
Zespół, który założyła Magda Narożna
Piękni i Młodzi powstali w 2012 roku w Łomży z inicjatywy Magdaleny Narożnej, Dawida Narożnego i Daniela Wilczewskiego. Popularność przyniósł im udział w programie „Must be the music”, a kolejne utwory szybko stały się hitami. Z czasem jednak relacje w zespole zaczęły się komplikować. Przełomowym momentem było rozstanie Magdaleny i Dawida Narożnych w 2019 roku, po którym konflikt o nazwę i repertuar grupy nabrał tempa.
Choć Urząd Patentowy przyznał Magdalenie Narożnej prawo do nazwy „Piękni i Młodzi”, kwestia praw autotrskich do najbardziej znanych piosenek wciąż pozostaje sporna. Pod koniec grudnia 2025 roku Dawid Narożny opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym stwierdził, że jego była żona nie ma prawa do wykonywania takich utworów jak „Niewiara”, „Kocham się w tobie”, „Chciałbym spać z tobą”, „Ona jest taka cudowna” czy „Tak już bez ciebie”.
I fani zamarli z przerażenia, "Co ona zaśpiewa w Sylwestra?"
- pytają.
To samo stanowisko w sprawie praw do nazwy Piękni i Młodzi i największych hitów zespołu, pojawiło się na oficjalnym profilu wytwórni Vanila Records. W obszernym piśmie Krzysztof Bogucki podkreśla, że jako wydawca i podmiot zarządzający prawami autorskimi majątkowymi jest wyłącznie uprawniony do udzielania zgody na wykonywanie, opracowywanie i publiczne prezentowanie wskazanych utworów, zarówno podczas koncertów, jak i w mediach.
W oświadczeniu zaznaczono również, że Magdalenie Narożnej nie przysługują prawa do tekstów ani linii melodycznych wymienionych piosenek, ponieważ – jak wskazano – zostały one stworzone bez jej wkładu twórczego, a artystyczne wykonanie przez pierwotny skład zespołu odbywało się za zgodą twórców i wydawcy.
W dalszej części dokumentu pada jednoznaczne wezwanie do zaniechania wykonywania wskazanych utworów, zarówno w całości, jak i we fragmentach. Podkreślono, że brak stosownego upoważnienia licencyjnego sprawia, iż każde publiczne wykonanie tych piosenek przez Magdalenę Narożną będzie traktowane jako naruszenie praw wyłącznych twórców i działanie bezprawne.
Spór, który od lat dzieli byłych członków zespołu, wyraźnie się zaostrza. Najnowsze oświadczenie Vanila Records pokazuje, że konflikt o repertuar Pięknych i Młodych wciąż jest daleki od zakończenia, a jego finał może mieć poważne konsekwencje dla dalszej działalności scenicznej artystki.
Na oficjalnym profilu Piękni i Młodzi, prowadzonym przez Dawida Narożnego i Joannę Narożną trwa w najlepsze. Fani dyskutują, kto kogo zostawił, kto co śpiewa, a kto nie powinien. Magda Narożna zaśpiewa w sylwestrowy wieczór 2025 w Polsacie. Pełny tekst oświadczenia Dawida Narożnego poniżej.
Zobacz też: To KONIEC Viki Gabor. Drastyczna decyzja po medialnej aferze
OŚWIADCZENIE
Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej sporów na tle praw autorskich i pokrewnych do repertuaru zespołu „Piękni i Młodzi”, koniecznym stało się jawne i publiczne wyjaśnienie przedmiotowej kwestii. Zarząd prawami autorskimi majątkowymi do utworów:
NiewiaraKocham się w TobieChciałbym spać z TobąOna jest taka cudownaWyśmienicieZastanawiam sięTo nasze świętaJedno słowoZnaki czasuProsto w serceIdealny senStudentkiNa zawsze TyPora ruszać w klubjako Wydawca sprawuje Krzysztof Bogucki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Vanila Records Krzysztof Bogucki na podstawie zawartych umów.
W ramach przedmiotowego zarządu jestem wyłącznie uprawniony do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych i pokrewnych, w szczególności do prawa do dokonywania opracowań artystycznych wykonań utworów w zakresie publicznych wykonań (koncerty, występy artystyczne), wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania, reemitowania (radio, telewizja) oraz zezwolenia na przeróbki lub adaptacje ww. utworów.
Z całą stanowczością należy podkreślić, że Pani Magdalenie Narożnej, występującej publicznie pod nazwą artystyczną Piękni i Młodzi, wymienione powyżej prawa nie przysługują. Teksty oraz linie melodyczne zostały stworzone bez jej wkładu twórczego, a artystyczne wykonanie utworu przez pierwotny skład zespołu Piękni i Młodzi nastąpiło za bezpośrednią zgodą uprawnionych twórców oraz Wydawcy.
W chwili obecnej brak jest powołanej podstawy korzystania przez nią z praw do przedmiotowych utworów. Mając na uwadze omawiany fakt, jako uprawniony i zobowiązany do zarządu prawami autorskimi majątkowymi oraz zezwalania na artystyczne wykonywanie dzieł stworzonych przez ich twórców, wzywam Panią Magdalenę Narożną do zaniechania wykonywania wskazanych utworów, zarówno w całości, jak i w wybranych fragmentach.
Nie posiada ona bowiem stosownego upoważnienia licencyjnego do publicznego udostępniania artystycznego i wykonywania powołanych utworów. Rozpowszechnianie ich opracowań i artystycznych wykonań stanowi natomiast przejaw nieautoryzowanego wkroczenia w zakres objęty prawami wyłącznymi uprawnionych twórców przedstawionego repertuaru.
W świetle powyższego, każdorazowe publiczne wykonywanie powyższych utworów przez Magdalenę Narożną, w szczególności podczas koncertów plenerowych, telewizyjnych, klubowych i innych wydarzeń kulturalnych, stanowiło będzie naruszenie praw wyłącznych twórców ww. utworów, a tym samym obarczone będzie znamieniem bezprawności.
Wszelkie przypadki naruszenia będą wiązały się natomiast ze zdecydowaną odpowiedzią ze strony podmiotów uprawnionych, reprezentowanych przeze mnie w osobie zarządu. Zwracam się również z prośbą o zgłaszanie wszelkich przypadków naruszeń na adres e-mail: [email protected].
W wypadku chęci dokonania przez Magdalenę Narożną publicznego udostępnienia artystycznego wykonania powyższych utworów, zalecam do zgłoszenia wskazanego zamiaru celem uzyskania stosownego upoważnienia w ramach poszczególnych występów scenicznych.
Nadmieniam również, że zespół Piękni i Młodzi Dawid Narożny uzyskał stosowne upoważnienie do korzystania z utworów, ich artystycznych wykonań oraz rozpowszechniania twórczych opracowań. Jego działalność artystyczna nie narusza zatem praw autorskich twórców wskazanego na wstępie repertuaru.
Vanila Records Krzysztof Bogucki