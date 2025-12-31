Tuż przed sylwestrem eks mąż zaatakował Magdaleną Narożną! Dał jej zakaz wykonywania hitów? "To co ona będzie śpiewała w sylwestra"?

Konflikt wokół zespołu Piękni i Młodzi wchodzi w kolejną, bardzo ostrą fazę. Opublikowane właśnie oświadczenie wytwórni Vanila Records, podpisane przez Krzysztofa Boguckiego, ponownie rozpaliło spór o prawa do największych przebojów grupy i jasno wskazuje, kto – zdaniem wydawcy – może je wykonywać.

Zespół, który założyła Magda Narożna

Piękni i Młodzi powstali w 2012 roku w Łomży z inicjatywy Magdaleny Narożnej, Dawida Narożnego i Daniela Wilczewskiego. Popularność przyniósł im udział w programie „Must be the music”, a kolejne utwory szybko stały się hitami. Z czasem jednak relacje w zespole zaczęły się komplikować. Przełomowym momentem było rozstanie Magdaleny i Dawida Narożnych w 2019 roku, po którym konflikt o nazwę i repertuar grupy nabrał tempa.

Choć Urząd Patentowy przyznał Magdalenie Narożnej prawo do nazwy „Piękni i Młodzi”, kwestia praw autotrskich do najbardziej znanych piosenek wciąż pozostaje sporna. Pod koniec grudnia 2025 roku Dawid Narożny opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym stwierdził, że jego była żona nie ma prawa do wykonywania takich utworów jak „Niewiara”, „Kocham się w tobie”, „Chciałbym spać z tobą”, „Ona jest taka cudowna” czy „Tak już bez ciebie”.

I fani zamarli z przerażenia, "Co ona zaśpiewa w Sylwestra?"

- pytają.

To samo stanowisko w sprawie praw do nazwy Piękni i Młodzi i największych hitów zespołu, pojawiło się na oficjalnym profilu wytwórni Vanila Records. W obszernym piśmie Krzysztof Bogucki podkreśla, że jako wydawca i podmiot zarządzający prawami autorskimi majątkowymi jest wyłącznie uprawniony do udzielania zgody na wykonywanie, opracowywanie i publiczne prezentowanie wskazanych utworów, zarówno podczas koncertów, jak i w mediach.

W oświadczeniu zaznaczono również, że Magdalenie Narożnej nie przysługują prawa do tekstów ani linii melodycznych wymienionych piosenek, ponieważ – jak wskazano – zostały one stworzone bez jej wkładu twórczego, a artystyczne wykonanie przez pierwotny skład zespołu odbywało się za zgodą twórców i wydawcy.

W dalszej części dokumentu pada jednoznaczne wezwanie do zaniechania wykonywania wskazanych utworów, zarówno w całości, jak i we fragmentach. Podkreślono, że brak stosownego upoważnienia licencyjnego sprawia, iż każde publiczne wykonanie tych piosenek przez Magdalenę Narożną będzie traktowane jako naruszenie praw wyłącznych twórców i działanie bezprawne.

Spór, który od lat dzieli byłych członków zespołu, wyraźnie się zaostrza. Najnowsze oświadczenie Vanila Records pokazuje, że konflikt o repertuar Pięknych i Młodych wciąż jest daleki od zakończenia, a jego finał może mieć poważne konsekwencje dla dalszej działalności scenicznej artystki.

Na oficjalnym profilu Piękni i Młodzi, prowadzonym przez Dawida Narożnego i Joannę Narożną trwa w najlepsze. Fani dyskutują, kto kogo zostawił, kto co śpiewa, a kto nie powinien. Magda Narożna zaśpiewa w sylwestrowy wieczór 2025 w Polsacie. Pełny tekst oświadczenia Dawida Narożnego poniżej.

OŚWIADCZENIE Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej sporów na tle praw autorskich i pokrewnych do repertuaru zespołu „Piękni i Młodzi”, koniecznym stało się jawne i publiczne wyjaśnienie przedmiotowej kwestii. Zarząd prawami autorskimi majątkowymi do utworów: NiewiaraKocham się w TobieChciałbym spać z TobąOna jest taka cudownaWyśmienicieZastanawiam sięTo nasze świętaJedno słowoZnaki czasuProsto w serceIdealny senStudentkiNa zawsze TyPora ruszać w klubjako Wydawca sprawuje Krzysztof Bogucki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Vanila Records Krzysztof Bogucki na podstawie zawartych umów. W ramach przedmiotowego zarządu jestem wyłącznie uprawniony do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych i pokrewnych, w szczególności do prawa do dokonywania opracowań artystycznych wykonań utworów w zakresie publicznych wykonań (koncerty, występy artystyczne), wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania, reemitowania (radio, telewizja) oraz zezwolenia na przeróbki lub adaptacje ww. utworów. Z całą stanowczością należy podkreślić, że Pani Magdalenie Narożnej, występującej publicznie pod nazwą artystyczną Piękni i Młodzi, wymienione powyżej prawa nie przysługują. Teksty oraz linie melodyczne zostały stworzone bez jej wkładu twórczego, a artystyczne wykonanie utworu przez pierwotny skład zespołu Piękni i Młodzi nastąpiło za bezpośrednią zgodą uprawnionych twórców oraz Wydawcy. W chwili obecnej brak jest powołanej podstawy korzystania przez nią z praw do przedmiotowych utworów. Mając na uwadze omawiany fakt, jako uprawniony i zobowiązany do zarządu prawami autorskimi majątkowymi oraz zezwalania na artystyczne wykonywanie dzieł stworzonych przez ich twórców, wzywam Panią Magdalenę Narożną do zaniechania wykonywania wskazanych utworów, zarówno w całości, jak i w wybranych fragmentach. Nie posiada ona bowiem stosownego upoważnienia licencyjnego do publicznego udostępniania artystycznego i wykonywania powołanych utworów. Rozpowszechnianie ich opracowań i artystycznych wykonań stanowi natomiast przejaw nieautoryzowanego wkroczenia w zakres objęty prawami wyłącznymi uprawnionych twórców przedstawionego repertuaru. W świetle powyższego, każdorazowe publiczne wykonywanie powyższych utworów przez Magdalenę Narożną, w szczególności podczas koncertów plenerowych, telewizyjnych, klubowych i innych wydarzeń kulturalnych, stanowiło będzie naruszenie praw wyłącznych twórców ww. utworów, a tym samym obarczone będzie znamieniem bezprawności. Wszelkie przypadki naruszenia będą wiązały się natomiast ze zdecydowaną odpowiedzią ze strony podmiotów uprawnionych, reprezentowanych przeze mnie w osobie zarządu. Zwracam się również z prośbą o zgłaszanie wszelkich przypadków naruszeń na adres e-mail: [email protected]. W wypadku chęci dokonania przez Magdalenę Narożną publicznego udostępnienia artystycznego wykonania powyższych utworów, zalecam do zgłoszenia wskazanego zamiaru celem uzyskania stosownego upoważnienia w ramach poszczególnych występów scenicznych. Nadmieniam również, że zespół Piękni i Młodzi Dawid Narożny uzyskał stosowne upoważnienie do korzystania z utworów, ich artystycznych wykonań oraz rozpowszechniania twórczych opracowań. Jego działalność artystyczna nie narusza zatem praw autorskich twórców wskazanego na wstępie repertuaru. Vanila Records Krzysztof Bogucki

Sonda Czy Magda Narożna to najseksowniejsza gwiazda disco-polo? OJ TAK! PETARDA NIE WIEM, CIĘŻKO OCENIĆ