Bestsellery Empiku 2025 rozdane. Kto dostał nagrodę? Na czerwonym dywanie zaroiło się od gwiazd!

2026-02-24 22:27

Właśnie wręczono Bestsellery Empiku 2025. Kto wyszedł z imprezy ze statuetką, a kogo ta przyjemność ominęła? Sprawdźcie! Na czerwonym dywanie zaroiło się od gwiazd. Wersow odsłoniła ciążowy brzuszek, Edyta Pazura umięśniony, a Honorata Skarbek zaszalała z koronkową stylizacją. Ale to nie one zostały nagrodzone. Oj, działo się!

24 lutego gwiazdy tłumnie stawiły się na czerwonym dywanie. Powód? Właśnie na ten dzień zaplanowano galę rozdania wyjątkowych nagród - Bestsellerów Empiku 2025. Imprezę poprowadził Marcin Prokop, a kto wyszedł z niej ze statuetką? Mamy dla was całą listę nagrodzonych oraz mnóstwo zdjęć znanych i lubianych piosenkarzy, aktorów czy pisarzy. Zobaczcie galerię!

Czym są Bestsellery Empiku?

Bestsellery Empiku to jedne z najważniejszych polskich nagród kulturalnych przyznawane twórcom najpopularniejszych książek, płyt, filmów oraz produkcji audio. W odróżnieniu od statuetek przyznawanych przez jury, o zwycięstwie w głównych kategoriach decydują sami odbiorcy poprzez swoje wybory zakupowe w salonach i sklepie internetowym Empik w ciągu całego roku. 

Każdy zakup konkretnego tytułu (książki, płyty czy biletu do kina przez system Empik) jest traktowany jak oddany głos! W wybranych kategoriach, takich jak Artysta Roku czy Pisarz Roku, o ostatecznym zwycięstwie decydują fani poprzez bezpośrednie głosowanie w aplikacji.

Nagrody wręczane są w kilkunastu kategoriach, które odzwierciedlają aktualne trendy w popkulturze: literatura, muzyka, kultura cyfrowa i audio, film.

Bestsellery Empiku 2025 - lista nagrodzonych

Oto lista artystów nagrodzonych podczas gali:

  • Najwyższa sprzedaż książek w latach 2015-2025: Remigiusz Mróz
  • Największa sprzedaż płyt 2015-2025: Dawid Podsiadło
  • Film, Kino polskie: "Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob, Warner Bros. Entertainment Polska
  • Film, Kino familijne: "Zwierzogród 2", reż. Jared Bush (Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company) - reż. dubbingu Grzegorz Pawlak
  • Muzyka, Pop&Rock: Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło - "tylko haj" (Pur Pur, Sony Music Entertainment Poland)
  • Muzyka, Rap&Hip-Hop: Pezet - "Muzyka Popularna" (Pezet Entertainment, e-Muzyka)
  • Książka, Literatura piękna: Szczepan Twardoch - "Null" (Wydawnictwo Marginesy)
  • Książka, Kryminał: Sławek Gortych - "Schronisko, które zostało zapomniane" (Wydawnictwo W.A.B.)
  • Książka, Literatura popularna: Suzanne Collins - "Wschód słońca w dniu dożynek" (Must Read)
  • Książka, Literatura polska dla dzieci: Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało - "Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu" (Wydawnictwo SQN)
  • Audio, Audiobook: Małgorzata Oliwia Sobczak - "Błękit. Kolory zła. Tom 5" (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Marcin Popczyński
  • Audio, Superprodukcja audio: Robert Małecki - "Rumor" (EmpikGo, Wydawnictwo Literackie)
  • Odkrycia Empiku. Głosowanie jury, Literatura: Dorota Groyecka za książkę "Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei" (Wydawnictwo W.A.B.)
  • Odkrycia Empiku. Głosowanie jury, Muzyka: maks.tachasiuk za "Psy"
  • Odkrycia Empiku. Głosowanie jury, Film: Mara Tamkovich za film "Pod Szarym Niebem" (Media Corporation, Polski Instytut Sztuki Filmowej)
  • Twórca roku. Głosowanie publiczności, Pisarz roku: Remigiusz Mróz
  • Twórca roku. Głosowanie publiczności, Artysta roku: Dawid Podsiadło

