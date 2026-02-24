Bestsellery Empiku 2025 rozdane. Kto dostał nagrodę? Na czerwonym dywanie zaroiło się od gwiazd!

24 lutego gwiazdy tłumnie stawiły się na czerwonym dywanie. Powód? Właśnie na ten dzień zaplanowano galę rozdania wyjątkowych nagród - Bestsellerów Empiku 2025. Imprezę poprowadził Marcin Prokop, a kto wyszedł z niej ze statuetką? Mamy dla was całą listę nagrodzonych oraz mnóstwo zdjęć znanych i lubianych piosenkarzy, aktorów czy pisarzy. Zobaczcie galerię!

Czym są Bestsellery Empiku?

Bestsellery Empiku to jedne z najważniejszych polskich nagród kulturalnych przyznawane twórcom najpopularniejszych książek, płyt, filmów oraz produkcji audio. W odróżnieniu od statuetek przyznawanych przez jury, o zwycięstwie w głównych kategoriach decydują sami odbiorcy poprzez swoje wybory zakupowe w salonach i sklepie internetowym Empik w ciągu całego roku.

Każdy zakup konkretnego tytułu (książki, płyty czy biletu do kina przez system Empik) jest traktowany jak oddany głos! W wybranych kategoriach, takich jak Artysta Roku czy Pisarz Roku, o ostatecznym zwycięstwie decydują fani poprzez bezpośrednie głosowanie w aplikacji.

Nagrody wręczane są w kilkunastu kategoriach, które odzwierciedlają aktualne trendy w popkulturze: literatura, muzyka, kultura cyfrowa i audio, film.

Bestsellery Empiku 2025 - lista nagrodzonych

Oto lista artystów nagrodzonych podczas gali:

Najwyższa sprzedaż książek w latach 2015-2025: Remigiusz Mróz

Największa sprzedaż płyt 2015-2025: Dawid Podsiadło

Film, Kino polskie: "Dom dobry" , reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob, Warner Bros. Entertainment Polska

, reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob, Warner Bros. Entertainment Polska Film, Kino familijne: "Zwierzogród 2" , reż. Jared Bush (Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company) - reż. dubbingu Grzegorz Pawlak

, reż. Jared Bush (Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company) - reż. dubbingu Grzegorz Pawlak Muzyka, Pop&Rock: Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło - "tylko haj" (Pur Pur, Sony Music Entertainment Poland)

- "tylko haj" (Pur Pur, Sony Music Entertainment Poland) Muzyka, Rap&Hip-Hop: Pezet - "Muzyka Popularna" (Pezet Entertainment, e-Muzyka)

- "Muzyka Popularna" (Pezet Entertainment, e-Muzyka) Książka, Literatura piękna: Szczepan Twardoch - "Null" (Wydawnictwo Marginesy)

- "Null" (Wydawnictwo Marginesy) Książka, Kryminał: Sławek Gortych - "Schronisko, które zostało zapomniane" (Wydawnictwo W.A.B.)

- "Schronisko, które zostało zapomniane" (Wydawnictwo W.A.B.) Książka, Literatura popularna: Suzanne Collins - "Wschód słońca w dniu dożynek" (Must Read)

- "Wschód słońca w dniu dożynek" (Must Read) Książka, Literatura polska dla dzieci: Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało - "Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu" (Wydawnictwo SQN)

(Wydawnictwo SQN) Audio, Audiobook: Małgorzata Oliwia Sobczak - "Błękit. Kolory zła. Tom 5" (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Marcin Popczyński

(Wydawnictwo W.A.B.), czyta Marcin Popczyński Audio, Superprodukcja audio: Robert Małecki - "Rumor" (EmpikGo, Wydawnictwo Literackie)

(EmpikGo, Wydawnictwo Literackie) Odkrycia Empiku. Głosowanie jury, Literatura: Dorota Groyecka za książkę "Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei" (Wydawnictwo W.A.B.)

(Wydawnictwo W.A.B.) Odkrycia Empiku. Głosowanie jury, Muzyka: maks.tachasiuk za "Psy"

Odkrycia Empiku. Głosowanie jury, Film: Mara Tamkovich za film "Pod Szarym Niebem" (Media Corporation, Polski Instytut Sztuki Filmowej)

(Media Corporation, Polski Instytut Sztuki Filmowej) Twórca roku. Głosowanie publiczności, Pisarz roku: Remigiusz Mróz

Twórca roku. Głosowanie publiczności, Artysta roku: Dawid Podsiadło

